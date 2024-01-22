Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm ne zaman?

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Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm ne zaman?
Başrollerinde Uğur Güneş’in yer aldığı Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisinin 9. bölüm fragmanı yayınlandı. TRT1 ekranlarında yayınlanan Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisine dair ayrıntılar merak konusu oldu. Peki, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm ne zaman?

TRT1 ekranlarında Pazartesi yayınlanan Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisinin başrolünde Uğur Güneş Eyyubi rolünde yer alıyor. Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölümüne az bir zaman kaldı. Peki, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm ne zaman?

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 9. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Uğur Güneş'in Selahaddin Eyyubi’yi canlandırdığı Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi her Pazartesi TRT 1'de saat 20.00'de ekrana geliyor.

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisinin 9. bölümü bu akşam TRT1’de yayınlanacak.

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KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ KONUSU NEDİR?

Dizi Selahattin Eyyubi'nin hayatını ve Müslümanların Kudüs'ü fethi sürecini anlatan tarihi bir dramadır.

Büyük Selahattin Eyyubi, tarihsel olarak İslam dünyasının önemli liderlerinden biri olarak kabul edilir. 12. yüzyılda yaşamış olan Selahattin Eyyubi, Müslümanların Kudüs'ü Hristiyanlardan geri almasıyla tanınır. Dizi muhtemelen onun liderlik, stratejik dehası ve savaş yeteneklerini vurgulayarak, Orta Çağ'ın önemli tarihî olaylarından birini ekranlara taşımaktadır.

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