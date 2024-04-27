Küfür cinayeti. İstanbul'da bir kadın kendisine küfür eden sevgilisi katletti

Kaynak: DHA
Küfür cinayeti. İstanbul'da bir kadın kendisine küfür eden sevgilisi katletti
İstanbul Fatih'te bir kadın kendisine küfür eden sevgilisini defalarca bıçaklayarak, öldürdü. Cinayet zanlısı kadın gözaltına alındı.

İstanbul Fatih'teki küfür cinayetinin adseri Seyyid Ömer Mahallesi'ydi. 51 yaşındaki Zehra Taşkın, beraber yaşadığı belirtilen 45 yaşındaki Fırat Kalburcuoğlu ile tartışmaya başladı. O tartışmanın nedeniyse iddiaya göre Fırat Kalburcuoğlu'nun, Zehra Taşkın'a küfür etmesiydi.

DEFALARCE BIÇAKLADI

Tartışma küfür edilmesinden sonra alevlendi. Çift sokağa çıktı. Tartışma burada da sürdü. Zehra Taşkın, Kalburcuoğlu'nu defalarca bıçakladı. Kanlar içinde kalan 45 yaşındaki adan, hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan Kalburcuoğlu kurtarılamadı. Cinayet zanlısı Zehra Taşkın polislerce gözaltına alındı.

"KADIN, ERKEĞİ BIÇAKLAMIŞ"

Mahalle esnafından Hasan Ergin, "Dün akşam polis ve ambulans geldi. Duyduğuma göre bir kadın bir erkeği bıçaklamış. Ambulans hastaneye kaldırdı. Hastanede öldüğünü söylediler" dedi.

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