Netanyahu barış anlaşmasını engelliyor. İsrail hükümet yetkilisi açıkladı

Kaynak: AA
Netanyahu barış anlaşmasını engelliyor. İsrail hükümet yetkilisi açıkladı
İsrail hükümetinden bir yetkili Netanyahu’nun barış anlaşması imzalanmasını engellediğini açıkladı

İsrail hükümetinden bir yetkili devlet televizyonu KAN'a konuştu. Netanyahu’nun anlaşmaya varmak istemediğini belirten yetkili, "Gelecek birkaç gün içinde (Filistinli gruplarla) bir anlaşmaya varmanın mümkün olduğuna" dikkati çeken İsrailli yetkili, Başbakan Netanyahu, anlaşma sürecini engellemek amacıyla (Mısır tarafının halihazırdaki teklifi dışında) kapsamlı bir anlaşma üzerinde çalışılmasını istedi” ifadelerini kullandı.

İsrailli güvenlik birimlerinin Gazze’deki İsrailli esirlerin kurtarılması için bu anlaşmanın son fırsat olduğuna inandıklarını belirten yetkili, İsrailli güvenlik kurumları ve çoğu siyasi kurumun, Mısır’ın yeni önerisine yeşil ışık yakmak istediğini iddia etti.

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