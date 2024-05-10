7 yıllık sır cinayet çözüldü. Kadın cinayetlerine kim dur diyecek. 4 çocuk annesi kadını katlettiler

Bilgilere göre, 2017'de yaşanan olayda, Güneş Yıldıztan, sevgilisi M.A. ile birlikte evden kaçtı.

Bir süre sonra ikili, Darıca Polis Merkezi'ne başvurdu. Yıldıztan, ifadesinde kocası Nihat Yıldıztan tarafından darp edildiğini söyleyerek şikayetçi oldu.

İşlemlerinin ardından kadın sığınma evine yerleştirilen Yıldıztan, bir süre sonra oradan ayrıldı ve yaklaşık beş gün boyunca farklı yerlerde kaldıktan sonra ortadan kayboldu.

KOCAELİ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN CİNAYETİ ÇÖZME SÜRECİ

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Yıldıztan'ın yedi yıldır hiçbir yaşam belirtisi göstermemesi üzerine soruşturma başlattı.

Elli kişiden fazla şahsın ifadesine başvuruldu ve detaylı bir iz sürme işlemi yapıldı.

Yaklaşık dört aylık bir çalışmanın ardından Yıldıztan'ın cinayete kurban gittiği tespit edildi.

Ekipler, Kocaeli merkezli olarak İstanbul ve Van'da eş zamanlı operasyonlar düzenleyerek 26 kişiyi gözaltına aldı.

Nihat Y. ve diğer şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından cinayet, cinayeti azmettirme ve cinayete iştirak suçlarından Körfez Adliyesi'ne sevk edildi.

ORMANLIK ALANDA İŞLENEN CİNAYET

Ayrıca, Yıldıztan'ın sığınma evinden ayrıldıktan sonra kocasının ailesi ve yakınları tarafından Körfez ilçesinin İlimtepe bölgesine götürüldüğü ve burada öldürüldüğü öğrenildi.

Yıldıztan'ın aile meclisi tarafından alınan infaz kararına karşı çıkan kardeşlerinin olduğu, yedi yıl boyunca hiçbir 'kayıp başvurusu' yapılmadığı bildirildi.

Ne yazık ki, Yıldıztan'ın cesedine ulaşılamadı.