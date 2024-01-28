TRT1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan Kül Masalı dizisine dair ayrıntılar merak konusu oldu. Kül Masalı dizisinin senaryosunu Sılan Aras Erdem ve Filiz Küçük Yücel kaleme alırken, yönetmen koltuğunda ise Bekir Toplar’ın oturuyor. Peki, Kül Masalı konusu nedir? Kül masalı ne zaman başlıyor?

KÜL MASALI KONUSU NEDİR?

Özge (Sevda Erginci), yoksul bir geçmişten gelmiş ve 6 yıldır bir restoranda aşçılık yapmaktadır. Hayatı, Türkiye'nin en zengin ailelerinden biri olan Giraylı ailesinin varisi Arat Giraylı (Gökhan Alkan) ile karşılaşmasıyla tamamen değişir. İlk görüşte Arat'a aşık olan Özge, kısa bir süre içinde Arat ile evlenir. Ancak genç çift, evliliklerinde büyük zorluklarla karşılaşır.

Özge, Arat'ın ailesiyle birlikte yaşadığı muazzam konakta gelin olarak yerini alır. Başta aşk dolu bir masal bekleyen Özge, Arat'ın ailesinin entrikalar ve karmaşık ilişkilerle dolu dünyasına adım attığında, hayatının tam tersine bir yöne evrildiğini fark eder. Arat'ın geçmişinden kaynaklanan öfke patlamalarına tanıklık eden Özge, aynı zamanda Arat'ın şaibeli bir şekilde ölen ilk eşi Jale'nin yaşadıklarıyla yüzleşmek zorunda kalır.

Özge'nin kardeşi Behiye (Başak Gümülcinelioğlu) ise zenginlik hırsıyla yanıp tutuşmaktadır, bu da hikayeye ek bir gerilim katmaktadır. Giraylı ailesinin içindeki sırlar, entrikalar ve duygusal çatışmalar, Özge'nin ve onunla birlikte izleyiciyi bekleyen karmaşık bir hikayenin temelini oluşturuyor.

KÜL MASALI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Başrollerini Gökhan Alkan, Sevda Erginci ve Başak Gümülcinelioğlu’nun yer aldığı Kül Masalı’nın henüz yayın tarihi belirlenmedi. Dizi TRT1 ekranlarında yayınlanacak.