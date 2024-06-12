Kula'da orman yangını kontrol altına alındı: Yaklaşık 10 hektarlık alan zarar gördü

Yangının başlangıç anında dumanları gören mahalle sakinleri, kendi imkanlarıyla müdahale etmeye başladı ve durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kula İtfaiye Amirliği ve Kula Orman İşletme Şefliği'ne bağlı ekipler, yangına hızla müdahale etti.

Alaşehir, Selendi, Salihli ve Demirci ilçelerinden gelen ekiplerle birlikte toplam 20 itfaiye aracı, 8 arazöz, 23 traktör, 7 jandarma asayiş timi ve 150'den fazla mahalle sakini, Manisa ve Kula belediyelerine ait kepçe ve dozerlerle karadan müdahalede bulundu. Ayrıca, 2 yangın uçağı da havadan müdahalede bulundu.

Mahalle sakinlerinin de yoğun çabalarıyla yangın yaklaşık 5 saatte kontrol altına alındı ancak 10 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

Yangına müdahale devam ederken, Kula Kaymakamı Ömer Ahmet Özdemir, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Gürhan İnal, Kula Belediye Meclis Üyesi Mahmut Çalık, Salihli Orman İşletme Müdürü Mehmet Durak, Demirci Orman İşletme Müdürü Tayfun Doğan, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Bayram Yüksel, Kula Orman İşletme Şefi Veli Kılıç ve Divlit Orman İşletme Şefi Cihat Yıldırım da yangın bölgesindeki çalışmalara katıldı ve yangının durumunu drone ile havadan takip etti.