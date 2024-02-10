Kulak çorbasını tabak tabak yiyeceksiniz. Sofradan kalkmadan doymadım diyeceksiniz

Tülin Küre
Kulak çorbasını tabak tabak yiyeceksiniz. Sofradan kalkmadan doymadım diyeceksiniz
Kulak Çorbası, Diyarbakır’ın meşhur bir çorbasıdır. Kulak şeklindeki hamur parçaları, kıymalı harçla doldurulup kızartılır. Sonra et suyu, limon suyu ve yumurta sarısıyla yapılan sosla birlikte sunulur.

Kulak çorbası, Türk mutfağının lezzetli bir mantı çeşididir. Bazı yerlerde kulaklı makarna olarak da bilinir. Kulak çorbası, çok doyurucu ve nefis bir çorbadır. Tabak tabak yiyebilirsiniz.

Kulak çorbası yapmak için ihtiyacınız olan malzemeler şunlardır:

Yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı un, 1 çay bardağı arpa şehriye, 1 su bardağı haşlanmış nohut veya mısır, 1 adet et bulyon suyu, 9 veya 10 su bardağı su, (isteğe bağlı artırabilirsiniz) tuz (terbiye eklemeden önce)

Köftesi için; 200 gram kıyma, 1 çay bardağı ince bulgur, 1 çay bardağı kaynar su, tuz, 1 fiske kimyon.
Terbiyesi için; 1 kase yoğurt, 1 yumurta sarısı, 1 yemek kaşığı limon suyu, üzerine dökmek için; Tereyağı, kuru nane, biraz pul biber

YAPILIŞI

Köfte yapmak için, ince bulgura kaynar su ekleyin ve suyunu çekip dinlenmesini sağlayın. Sonra kıyma, tuz, karabiber ve kimyon ekleyip iyice yoğurun. Misket büyüklüğünde köfteler yapın ve kızartın.

Bir kenara alın. Çorba yapmak için, sıvı yağı tencereye koyun ve unu ekleyip hafifçe kavurun. Şehriyeyi ekleyip karıştırın. Et suyunu ezin ve kaynar suyu ekleyin. Şehriyeler yumuşayıncaya kadar pişirin.

Suyu azalırsa su ekleyebilirsiniz. Nohut veya mısır ve köfteleri ekleyip kısık ateşte 5 dakika kaynatın. Terbiye yapmak için, yoğurt, yumurta sarısı ve limon suyunu çırpın. Çorbadan birkaç kepçe alıp yavaş yavaş yoğurda ekleyip karıştırın.

Yoğurt ısınınca, çorbayı sürekli karıştırarak terbiyeyi yedirin. Kulak çorbası kaynayana kadar karıştırmaya devam edin. Kaynadıktan sonra tuzu ekleyip kısık ateşte 5 dakika daha pişirin. Ocaktan alın.

Servis yaparken tereyağını nane ile kızdırın. İsterseniz pul biber de ekleyebilirsiniz. Çorbanın üzerine sosu gezdirip servis yapın. Afiyet olsun!

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