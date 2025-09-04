Kulisler çalkalanıyor: O partiye 10 gün içinde yapılacak dev operasyon sızdı! Ünlü gazeteciden gündem yaratacak sözler

Can Ataklı, kamuoyunda sadece CHP’li belediyelere yönelik yolsuzluk iddialarının “kabak tadı” verdiğini belirterek, bu durumun toplumda kuşku yarattığını ifade etti. “300 işten 200’ü AKP’li belediyelerden, 100’ü CHP’lilerden ama suç sadece CHP’lilerde çıkıyor. Bu mantıklı mı?” diyerek eleştiride bulundu.

Adalet Bakanı’nın sık sık “Türkiye hukuk devleti” vurgusunu hatırlatan Ataklı, bu söylemin zedelenmemesi için AKP’li belediyelere de operasyon yapılabileceği yönünde kulis bilgisi aldığını belirtti. Ancak iddiasını kesin bir bilgi olarak değil, duyum şeklinde aktararak şöyle konuştu:

AKP ile ilgili bir duyum aldım. Doğru olmayabilir ama yaparlar mı? Yapabilirler. Önümüzdeki hafta ya da belki bu hafta sonu bazı AKP'li belediyelere aynı İstanbul'a, Adana'ya, Antalya'ya yapıldığı gibi operasyon yapılacak ve tutuklamalar olacak diye bir duyum aldım. Sebep olarak belediye yolsuzluklarının sadece CHP'de olması toplumda biraz kuşku yaratmaya başladı. Adeta kabak tadı verdi. Böyle bir takım kuşkular var. Yani hep CHP'li belediyeler mi? AKP ile çalışan adam itirafçı oluyor ama AKP'de bir tane belediyeyi suçlamıyor. Sadece CHP'li belediyeleri suçluyor. Mesela 300 tane iş almış, bunların 200'ü AKP'li belediyelerden ve devletten, 100 tanesi CHP'li belediyelerden ama 100 tanesinin hepsinde suç var. Hırsızlık var, yolsuzluk var, rüşvet var. Diğer tarafta 200 tanesinin hiçbirinde bir şey yok. Bunun önüne geçmek için Adalet Bakanı sürekli “Türkiye hukuk devleti” diyor ya işte onun o lafını yere düşmesin diye böyle bir operasyon lafı var. Bakalım göreceğiz. Yani emin olarak söylemiyorum.

