"İsteyen çatlasın, patlasın" diyerek duyurdu! CHP'ye üç vakte kadar...

Gazeteci Hakan Aygün, CHP’de yaşanan kayyum tartışmalarını değerlendirerek, yaşanan sürecin bir kayyum ataması değil, “Mutlak Butlan” kararı çerçevesinde “son yönetim” olarak Kılıçdaroğlu’nun tekrar görev almasıyla sonuçlanacağını belirterek, “Bundan kaçış yok. İsteyen beğensin, isteyen beğenmesin, böyle olacak” dedi.

Parti içi çekişmelerin odağında Ekrem İmamoğlu’nun olduğunu öne süren Aygün, iktidarın esas amacının İmamoğlu’nun siyasi geleceğini bitirmek olduğunu iddia etti. Aygün, “Olay, Özgür Özel üzerinden değil, İmamoğlu’nun ayağının altındaki sandalyeyi itmek üzerinden yürüyor” ifadelerini kullandı.

Aygün, 15 Eylül’deki duruşmadan önce alınabilecek bir “ara karar” ile CHP’de yönetimin yeniden Kemal Kılıçdaroğlu ve son Parti Meclisi’ne dönebileceğini iddia ederek şöyle konuştu:

CHP'de şimdi de doğrularla yanlışların birbirine karıştırıldığı tam bir retorik ve goygoy dönemi yaşanıyor. Yine doğru bildiğimi söyleyeceğim. İsteyen inansın, istemeyen kendi bilir. Artık netleşti. Üç vakte kadar mutlak butlan da geliyor ve mutlak butlan kararıyla kayyım vesaire olarak değil, son yönetim olarak mecburen Kılıçdaroğlu ve son parti meclisi göreve geliyor. Bundan kaçış yok. Başka da yol yok. Yani isteyen çatlasın, patlasın. İsteyen beğensin, isteyen beğenmesin. Böyle olacak. Bağırtıyla bu işler yürümüyor. Olacağı söylemek benim görevim. Hem de bekleyin, 15 Eylül'deki duruşmadan önce ara kararla olabilir. Beni de daha fazla konuşturmayın. Kılıçdaroğlu da partiyi hemen toparlayıp bir yıl içinde kurultaya götürmeyi hedefliyor. Bu yüzden oyun planı bozuldu. Mevcut kontollerindeki kurultayın hesapları yattığı için mevcut yönetim çok kızgın, kafaları atık, bozuk falan ama Kemal Bey yönetiminde daha eşit koşullarda bir yarışa güvenemediklerini de söylemek zorundayım.

