Kulislerden sızdı: Erken seçimle birlikte tarihe geçecek karar gündemde!

Gazeteci Can Ataklı, YouTube kanalında yaptığı açıklamada Türkiye’de bir erken seçim ihtimalinin doğduğunu ve yapılacak ilk seçimde dijital oy kullanma sistemine geçilebileceğini iddia etti. Ataklı, Yüksek Seçim Kurulu’nun Amerika’da dijital seçim sistemlerini incelediğini ve teknik altyapı için ciddi hazırlıklar yapıldığını iddia etti. Ataklı, bu sürecin kamuoyundan gizlendiğini öne sürerken, dijital seçimlerin muhalefet açısından ciddi riskler taşıyabileceğini öne sürdü.

Saray’ın yeni oyunu ortaya çıktı! Gündemi sarsan tespit!

Ataklı, “İlk seçim dijital yapılırsa Erdoğan’ın kazanması önceden ilan edilmiş olur” diyerek dijital sistemin güvenilirliği konusunda endişelerini dile getirdi. Muhalefetin bu konuda daha aktif ve dikkatli olması gerektiğini belirten Ataklı, dijital seçimlerin ilk olarak yerel düzeyde denenmesi gerektiğini vurgulayarak şöyle konuştu:

Ankara'dan bazı bilgiler geldi. Bir erken seçim ihtimali doğmuş. Kaynak belirsiz fakat saraya yakın çevreler yani ne yapılıyor belirsiz. Bir seçim olursa da hiç şaşırmayın. Tabii bunlar böyle çıkar böyle oturup sohbette değil ama bu benim de çok güvendiğim bir kaynaktan bana da geldi. Şimdi tabii sandıklar tamam onların ihalesi zaten bitti. Sandıklar hazır. Seçim pusulaları için kağıt ihalesini yaptılar. Yani bir telaş yok, her şey hazır. Zaten açıklamıştı, “Siz seçim kararı alın 30 gün sonra biz her şeyi hazır ederiz” diye ama burada en önemlisi dijital oy kullanma. 2027-2028 arada yerel seçim falan yok. Ya bir erken seçim olacak ya da 2027'de Erdoğan'a aday göstermek için genel seçimler biraz erkene çekilecek. İlk seçimde dijitale geçebiliriz bilgisi geldi ve bununla ilgili çok ciddi de hazırlıklar yapılmış. Kamuoyuna şu anda söylemiyorlar ama Yüksek Seçim Kurulu’ndan Bey heyet zaten Amerika'ya gitmişti ve orada dijital seçimi yerinde inceledi. Birtakım kodlar aldılar, Türkiye'de nasıl uygulanır ve Yüksek Seçim Kurulu Başkanı ağzından kaçırmadı da böyle dedi. “Dijital seçim olursa biz çok hızlı adapte oluruz. Hemen geçeriz” dedi. İşte aldığım bilgiye göre ilk seçimi dijital yapma konusunda bayağı hazırlık yapılmış.

PALDIR, KÜLDÜR DİJİTAL YAPILIRSA BU ERDOĞAN'IN KAZANDIĞININ ÖNCEDEN İLANIDIR

İlk seçim dijital olursa Erdoğan'ın bana göre kaybetme ihtimali yok. Bu tamamen benim subjektif yorum. Bak onu söyleyeyim. Ben diyorum ki ilk seçim paldır, küldür dijital yapılırsa bu Erdoğan'ın kazandığının önceden ilanıdır. Çünkü her türlü hilenin yapılabildiği bir ülkede yaşıyoruz. Her seçimden sonra yüzlerce şaibe çıkar ama dijital olduğu zaman itiraz edecek durumda bile değiliz. Çünkü hiç bilmediğimiz ve tamamen algoritmik bir sistemle işleyen bir seçim olayı. Onun için muhalefet o seçim işlerine bakan mesela CHP'de biraz çalışacaklar yani masada koltukta oturmayacaklar biraz gidecekler soruşturacaklar. Ben buradan söylüyorum, dijital seçim için hazırlıkları bayağı ilerletmişler ve hakikaten Yüksek Seçim Başkanının dediği gibi Seçim Kurulu Başkanı, “Biz hemen geçebiliriz hazırız” aylar önce dedi. Bu arada bu hazırlıklar için gidecek bakacak böyle bir şey varsa ya buna karşı önlemini alacaksın ya da bu seçimlerde zinhar dijital oy kullandırtmamak gerekiyor. Çünkü kesin dijitalle karar verilsin, ben buradan hemen derim ki arkadaşlar Erdoğan %52,5 ile kazandı. Bu kadar basit. Onun için çok çok dikkatli olmak zorunda muhalefet, çünkü bir erken seçim kararı bir şekilde alınırsa onun sevinciyle havalara uçup ama dijital yapıyoruz ne yaparsa yapsın biz kazanıyoruz havasıyla bunu arada kaynamamalı, aman dikkat diyorum. Dijital dediğin zaman dur. En azından bu seçim uygulanmaz. İlk önce bir yerde mesela mahalli seçim yapılır. Orada uygulanır, bir bakılır ve deneme yapılır. Vatandaş ne yapacak? Telefon mu kullanacak? Gidip orada düğmeye mi basacak? Bunlar öğrenilir. Buna çok dikkat etmek gerekiyor.

