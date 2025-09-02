Saray’ın yeni oyunu ortaya çıktı! Gündemi sarsan tespit!

Gazeteci Sabahattin Önkibar, son günlerde medyada sıkça yer alan “Erdoğan sonrası AKP’nin lideri kim olacak?” tartışmalarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Önkibar, bu tartışmaların saray kaynaklı bir gündem saptırma operasyonu olduğunu öne sürdü.

Önkibar, medyada Hakan Fidan, Süleyman Soylu, Bilal Erdoğan ve Selçuk Bayraktar gibi isimlerin öne çıkarılmasının bilinçli bir algı çalışması olduğunu belirtti.

“AKP’de Erdoğan sonrası için bir isim arayışı yok” diyen Önkibar, bu tartışmaların halkın açlık, ekonomik kriz ve dış politika sorunlarından uzaklaştırılması amacıyla yürütüldüğünü ifade etti. Ayrıca CHP’nin son 24 yılda Erdoğan’ın iktidarda kalmasına dolaylı olarak katkı sunduğunu iddia ederek muhalefete de eleştiriler yönelterek şöyle konuştu:

Tayyip Erdoğan fedaisi olan “Akit” isimli İslamcı gazetede Yüksel Tokur diye biri yazdı. “Tayyip Erdoğan artık çekilip dinlenmeli, kendi yerine hazırladığı bir fidanı mutlaka vardır” dedi. Fidan'dan kastı elbette Hakan Fidan’dır. Gazete açıktan Erdoğan bıraksın, Hakan Fidan gelsin dedi ki bu kuşkusuz gazete yönetiminin içinde olduğu bir önerme. Akit Grubu, Tayyip Erdoğan'ı adeta Allah'ın vekili gibi gören bir medya kuruluşu dolayısıyla böyle bir yapıdan verilen bu mesaj kafa karıştırdı. Ardından Cem Küçük benzer mesajlar verdi ve AKP'de değişime işaret etti. Sonra Abdülkadir Selvi aynı doğrultuda yazı yazdı. Derken İslamcıların YouTube fenomeni olan Adem Metan, durduk yerde Tayyip Erdoğan sonrası kim sorusunu gündeme getirerek Süleyman Soylu'ya bu bağlamda sorular yöneltti. Çok açık, Adem Metan'da Soylu’nun adaylığına ve seçilmesine oynuyor ve onu İslamcılarla AKP'lilerin kafalarına çakmaya çalışıyor. AKP tabanında sevilmeyen Süleyman Soylu'yu sevdirmek için Tayyip Erdoğan'ı kutsayan sözler ettirerek sempati yaratma peşinde yani bilinçli bir PR çalışması yapıyor. Kimileri iki güne sığan bu gelişmeler sonrası hadiseyi AKP'de Tayyip Erdoğan sonrasına hazırlık olarak gördü. Durumdan vazife çıkaran AKP muhalifi youtuberlarla gazeteciler adeta Tayyip Erdoğan’ın yerine isim aranıyor ekseninde yayınlar yapmaya başladılar. Yaptıkları aslında sazanlık ve oyuna gelmeleriydi. Lakin onları buna iten İslamcı medya yayınlarıyla Süleyman Soylu'nun durduk yerde adaylık için harekete geçmesiydi. Emniyet ve jandarma istihbaratını 7 yıl yöneten ve pek çok şeyi en iyi bilen Soylu’nun böyle davranmasını Erdoğan artık gün sayıyor gibi görenler oldu. Şeffaflık olmadığı için her yerden farklı şeyler söyleniyor. Malum AKP'de Tayyip Erdoğan sonrası için adı geçen çok isim var. Bunlar Bilal Erdoğan'dır, Selçuk Bayraktar'dır, Hakan Fidan'dır, İbrahim Kalın'dır. Süleyman Soylu bakanlıktan alındıktan sonra tamamen gündemden düşmüştü. İşte Soylu şimdi atak yaparak kendini o adaylar arasına almak istiyor. O adaylar arasında gösterme peşinde. Söylediğim hadise sadece Soylu ile de alakalı değil. Olayın Akit'ten Hürriyet ve Türkiye gazetelerine kadar boyutları var. Zira tartışma oralarda alevlendi. Zahir yani görünen bu. Lakin batın yani hakikat ne derseniz biz Tayyip Erdoğan'ın yerine bir isim arayışında olunduğuna asla inanmıyoruz. O zaman bu gelişmeler, bu yaşananlar ne derseniz yapılan saray tarafından yeni bir oyalama, yeni bir gündem saptırma operasyonudur. Pazarlarda yiyecek toplayan aç insanlar, aç milyonlar konuşulsun, gündemde olsun istenmiyor. Ekonomik yıkım ile tıkanan Apo açılımı ve PYD/YPG'nin Türkiye'ye meydan okuması tartışılsın istenmiyor. Muhalif cenahtaki sazanlar da Ankara'dan yüzlerce hatta binlerce kilometre uzaktayken güya Ankara kulislerini paylaşıyorlar ki kusura bakmasınlar tamamı sallıyor.

TAYYİP ERDOĞAN'I ÇEYREK ASIRDIR CHP AYAKTA TUTUYOR

Bu itibarla Tayyip Erdoğan sonrası AKP'nin başına gelecek ismi milyarda bir kuşkunuz olmasın yine Erdoğan belirleyecek ve herkes de ona kuzu kuzu uyacak. Ancak an itibarıyla böyle bir arayış, böyle bir belirleme, böyle bir şey yok. Erdoğan Türkiye siyasetini ve sosyolojisini en iyi bilen isimlerden, veliahtım şu diyerek hiçbir sonuç alınamayacağını bilir. Özetle Tayyip Erdoğan sonrası AKP'nin güçlü olarak varlığını sürdürmesi bile emin olun %10 bile ihtimal dahilinde değil. Erdoğan zaten epeydir uzatmaları oynuyor. Onu 24 yıldır sürekli olarak birinci yapan Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Deniz Baykal'dır. Kemal Kılıçdaroğlu'dur. CHP çeyrek asır oluyor, Tayyip Erdoğan'ı ayakta tutuyor.