Kulp'ta sis hayatı olumsuz etkiledi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kulp'ta sis hayatı olumsuz etkiledi

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi.

Sabah erken saatlerden itibaren ilçede etkili olan sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. İlçe merkezinde trafiğe çıkan sürücüler sis lambaları ve dörtlülerini açarak ilerledi. Yer yer 10 metreye kadar düşen görüş mesafesi nedeniyle zorlandıklarını dile getiren sürücüler, olası kazalara karşı duyarlı ve tedbirli ilerlediklerini söyledi.

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Öte yandan Kulp-Silvan karayolunda da etkili olan yoğun sis nedeniyle trafiğin kontrollü ilerlediği belirtildi.

Kulp'ta sis hayatı dlumsuz etkiledi

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