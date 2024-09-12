Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Ortak Türk Alfabesi açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk Dünyası Ortak Alfabe Komisyonu, Türk Akademisi ve Türk Dil Kurumu'nun Azerbaycan'da düzenlediği üçüncü toplantıda, 34 harften oluşan "Ortak Türk Alfabesi" önerisi üzerinde uzlaşıldığını duyurdu.

Yapılan yazılı açıklamaya göre, Türk Dünyası Ortak Alfabe Komisyonu, Türk Akademisi ve Türk Dil Kurumu'nun öncülüğünde düzenlenen toplantı, 9-11 Eylül 2024 tarihleri arasında Bakü'de gerçekleşti. Toplantıya, Türk devletlerinden resmi olarak atanmış Komisyon üyeleri katıldı. Toplantının amacı, Türk dilleri için ortak bir alfabe geliştirilmesi üzerine yapılan iki yıllık çalışmaları değerlendirmekti. Bu süreçte, ilk olarak 1991 yılında bilim insanları tarafından önerilen Latin tabanlı Ortak Türk Alfabesi projesi kapsamlı bir şekilde incelendi. Komisyon üyeleri, bu alfabe üzerinde geliştirilmesi gereken noktaları detaylı olarak tartıştı ve çeşitli değerlendirmelerde bulundu.

34 HARFTEN OLUŞAN ORTAK TÜRK ALFABESİ

Toplantıda, 34 harften oluşan "Ortak Türk Alfabesi" önerisi üzerinde uzlaşmaya varıldığı belirtildi. Açıklamada, bu alfabenin Türk dillerinde bulunan farklı fonemleri temsil edeceği ve her harfin belirli bir sesi karşılayacağı ifade edildi. Açıklamada ayrıca, "Toplantının başarıyla sonuçlanması tarihi bir anı temsil etmektedir. Ortak Türk Alfabesi'nin geliştirilmesi, Türk halkları arasında karşılıklı anlayış ve iş birliğini teşvik ederken, onların dilsel mirasını da korumaktadır," denildi.

DİLSEL İŞBİRLİĞİ VE KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASI

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın açıklamasında, Türk Akademisi ve Türk Dil Kurumu'nun, Türk devletlerinin hükümetlerine ve Komisyon üyelerine bu süreçteki katkılarından dolayı şükranlarını sunduğu belirtildi. Açıklamada, ilgili tüm kurumlar, önerilen Ortak Türk Alfabesi'nin uygulanmasını aktif bir şekilde desteklemeye davet edildi.

Bu gelişme, Türk dünyası için dilsel birlik ve ortak bir kültürel mirasın korunması adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Ortak alfabenin benimsenmesiyle birlikte, Türk devletleri arasındaki iletişim ve kültürel etkileşimin daha da güçleneceği düşünülüyor.