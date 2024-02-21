Kulübeye hapsolan Altay Bayındır Süper Lig’e dönüyor

İngiliz ekibine sezon başında büyük umutlarla transfer olan Altay Bayındır, forma şansı bulamadı.

Altay Bayındır için Süper Lig'de sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Altay Bayındır, geçen yaz Fenerbahçe'den Premier Lig takımı Manchester United'a 5 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.

Ada ekibinde Andre Onana'nın yedeği kalan milli kaleciyle sezon sonunda ayrılık gündemde.

İngiltere basınında çıkan habere göre; Altay Bayındır'ın yeni durağı yine Süper Lig olabilir.

Galatasaray, Ada ekibinde yedek kalan milli kaleciye talip oldu.

Manchester United'da istediği süreyi alamayan 25 yaşındaki kalecinin transferine sıcak baktığı belirtildi.

Altay Bayındır, Manchester United'da bugüne kadar oynanan 32 maçın kadrosuna girdi.

Ancak bu maçların sadece 1'inde şans bulan 25 yaşındaki kaleci, kalesinde 2 gol gördü.