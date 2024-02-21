Olimpiyatlarda Türkiye'yi bekleyenleri Recep Çınar açıkladı

Ülkemiz sporunda her ne kadar futbol “egemen” olsa da, amatör, yani olimpik branşlarda da Türkiye Avrupa’da gürültü çıkarıyor ve çıkarmaya da devam edecek…

Özellikle içerisinde bulunduğumuz Şubat ayı Türk sporuna iyi geldi...

Şubat’ın 20’sinde havaya düşen cemre, gönlümüze de Güreşin ve Halterin sevgisini düşürdü…

Anlayacağınız; hem güreşte, hem de halterdeki başarılarımızla Avrupa’da acayip gürültü çıkardık…

Türkiye’de mi?

Televizyonlarda şöyle böyle, gazetelerde tek sütuna on santim haberlerle geçiştirildi, bu başarılar!

İyi ki, internet siteleri var da, güreşçisi, haltercisi, boksörü kendilerini ifade edebiliyorlar…

Şubat ayının ikinci haftasında güreşçiler Romanya’da, halterciler Bulgaristan’da, önemli bir sınav verdiler ve bu şampiyonalarda “Türkiye Rüzgarı” estirerek, Avrupa’dan “madalya kolleksiyonu” yaparak döndüler…

Romanya’nın Başkenti Bükreş’de gerçekleştirilen “Avrupa Güreş Şampiyonası”nda minderin aslanları destan yazarak 7 altın, 6 gümüş ve 6 bronz madalya kazanarak, Türkün gücünü gösterdiler…

Pehlivanlar, grekoromen ve serbest stilde takım halinde Avrupa şampiyonu, kadınlarda ise takım halinde Avrupa ikincisi oldular…

Serbest stilde 31 yıl aradan sonra milli takımımızın Avrupa şampiyonu olması, “2024 Paris Olimpiyatları” için önemli bir sınav eşiğinin atlatılması anlamına da gelmektedir…

Pehlivanların hepsini yürekten kutlarken, Federasyon Başkanı Şeref Eroğlu başta olmak üzere, bu şampiyonada emek veren, alın teri döken, sporcusundan teknik adamına, daha doğrusu en alt kademeden en üst kademeye kadar herkese helal olsun…

Acayip güzel bir iş çıkardılar Romanya’nın Bükreş şehrinde…

Bunu kimse göz ardı edemez…

Bu şampiyonada altın madalya kadar değerli olan bir husus ise bütün pehlivanların müsabaka sonrası veya madalya töreninde efsane güreşçi ve efsane başkan Şeref Eroğlu ile bütünleşmeleriydi…

Şeref Eroğlu koltuğa oturduktan sonra üst üste 3 Avrupa şampiyonu olan güreşçiler, bu 3 şampiyonalarda 20 altın, 12 gümüş ve 19 bronz, toplamda ise 51 madalyayı boyunlarına taktılar…

Hepsinden daha önemlisi 20 kez “İstiklal Marşı”mızı dinlettiler…

Bunlar yetmemiş, Avrupa’da takım şampiyonlukları ile Avrupa’da en çok madalya kazanan ülke Türkiye…

Ve Türkiye Avrupa şampiyonaları tarihinde ilk kez, 30 sıklette 13 final yaptı…

Sözün özü şu; keşke Şeref Eroğlu gibi başkanların sayısı çoğalsa da, ülkemiz Olimpiyatlarda da madalya noktasında 30’ların, 40’ların üzerine çıkabilse…

Keşke.

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HATERCİLER DE DESTAN YAZDILAR

Pehlivanların yaptığı başarının bir benzerini de haltercilerimiz Bulgaristan’da gerçekleştirdi…

Şubat Ayı, sadece güreşçilerimiz için değil, haltercilerimiz için de oldukça başarılı geçti…

Talat Ünlü…

Şeref Eroğlu nasıl güreşin içerisinden geldiyse, Talat Ünlü de halterin içerisinden geldi ve oldukça da başarılı bir grafik çiziyor, hem kendisi hem de sporcuları…

Sofya’da Salı günü sona eren “Avrupa Şampiyonası”nda haltercilerimizde ciddi bir gürültü çıkardılar ve “Paris Olimpiyatları” öncesinde, içimizdeki umutları artırdılar…

Haltercilerimiz Sofya’da düzenlenen “Avrupa Şampiyonası”nda 5 altın, 8 gümüş ve 11 bronz madalya alarak, ülkeler sıralamasında da dördüncü olarak, Türk halkına haklı bir gururu yaşattılar…

Halterin içerisinden gelen, sporculuk ve antrenörlük yaşamından sonra Başkanlık koltuğunda da başarılı işlere imza atan Talat Ünlü’yü de tebrik etmek lazım…

Federasyonları sporun içerisinden gelenlere teslim etmenin bir “elzem” olduğunu herkesin bilmesi gerekir…

Özellikle de siyasi irade bu konuda ciddi tedbirler almalı…

Kendilerini değil, kurumlarını büyütecek başkanlara ihtiyacı var spor federasyonlarının.

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Güreş ve halter branşının dışında, Avrupa Cimnastik Branş Yönetimi, “Türkiye Erkekler Artistik Jimnastik” takımımızı, 2023 yılının en başarılı “Takımı” seçmiştir…

Cimnastik Federasyonu’nun başında kim var?

Suat Çelen…

O da, Şeref Eroğlu gibi, Talat Ünlü gibi cimnastiğin içerisinden gelen başarılı bir spor adamı…

Şunu söylemeye çalışıyorum; sporu, sporun içerisinden gelenler yönetmeli…

İş takipçileri ya da kendilerini büyütmek için her türlü taklayı atanlar değil.