İsmail Kartal önde Ahmet Ketenci arkada. Fenerbahçe idmanında yüzleri düşüren ziyaret

İsmail Kartal önde Ahmet Ketenci arkada. Fenerbahçe idmanında yüzleri düşüren ziyaret
Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ketenci İsmail Kartal'ı Samandıra'da ziyaret etti.
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İsmail Kartal önde Ahmet Ketenci arkada. Fenerbahçe idmanında yüzleri düşüren ziyaret 1

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe Kasımpaşa deplasmanına çıkacak.

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İsmail Kartal önde Ahmet Ketenci arkada. Fenerbahçe idmanında yüzleri düşüren ziyaret 2

24 Şubat Cumartesi saat 19.00'da oynanacak mücadele 3 puanı hedefleyen sarı-lacivertliler çalışmalarına devam etti.

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İsmail Kartal önde Ahmet Ketenci arkada. Fenerbahçe idmanında yüzleri düşüren ziyaret 3

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmana sürpriz de bir ziyaretçi katıldı.

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İsmail Kartal önde Ahmet Ketenci arkada. Fenerbahçe idmanında yüzleri düşüren ziyaret 4

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ketenci antrenman sırasında İsmail Kartal ile bir araya geldi.

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İsmail Kartal önde Ahmet Ketenci arkada. Fenerbahçe idmanında yüzleri düşüren ziyaret 5

İkilinin ne konuştuğu bilinmesede İsmail Kartal'ın gergin yüzü dikkatlerden kaçmadı.

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İsmail Kartal önde Ahmet Ketenci arkada. Fenerbahçe idmanında yüzleri düşüren ziyaret 6

Öte yandan kas yorgunluğu ölçümü yapılan Edin Dzeko, tedbir amaçlı olarak takımdan ayrı salonda kondisyon idmanı gerçekleştirdi.

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İsmail Kartal önde Ahmet Ketenci arkada. Fenerbahçe idmanında yüzleri düşüren ziyaret 7
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İsmail Kartal önde Ahmet Ketenci arkada. Fenerbahçe idmanında yüzleri düşüren ziyaret 8

Sarı lacivertli yıldızın durumunun cumartesi günü oynanacak olan Kasımpaşa karşılaşması öncesinde tekrardan gözden geçirileceği ve yeni gelişmelere göre karar verileceği öğrenildi.

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İsmail Kartal önde Ahmet Ketenci arkada. Fenerbahçe idmanında yüzleri düşüren ziyaret 9
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İsmail Kartal önde Ahmet Ketenci arkada. Fenerbahçe idmanında yüzleri düşüren ziyaret 10
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İsmail Kartal önde Ahmet Ketenci arkada. Fenerbahçe idmanında yüzleri düşüren ziyaret 11
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İsmail Kartal önde Ahmet Ketenci arkada. Fenerbahçe idmanında yüzleri düşüren ziyaret 12
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İsmail Kartal önde Ahmet Ketenci arkada. Fenerbahçe idmanında yüzleri düşüren ziyaret 13
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İsmail Kartal önde Ahmet Ketenci arkada. Fenerbahçe idmanında yüzleri düşüren ziyaret 14
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İsmail Kartal önde Ahmet Ketenci arkada. Fenerbahçe idmanında yüzleri düşüren ziyaret 15
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İsmail Kartal önde Ahmet Ketenci arkada. Fenerbahçe idmanında yüzleri düşüren ziyaret 16
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İsmail Kartal önde Ahmet Ketenci arkada. Fenerbahçe idmanında yüzleri düşüren ziyaret 17
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İsmail Kartal önde Ahmet Ketenci arkada. Fenerbahçe idmanında yüzleri düşüren ziyaret 18
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İsmail Kartal önde Ahmet Ketenci arkada. Fenerbahçe idmanında yüzleri düşüren ziyaret 19
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İsmail Kartal önde Ahmet Ketenci arkada. Fenerbahçe idmanında yüzleri düşüren ziyaret 20
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İsmail Kartal önde Ahmet Ketenci arkada. Fenerbahçe idmanında yüzleri düşüren ziyaret 21
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İsmail Kartal önde Ahmet Ketenci arkada. Fenerbahçe idmanında yüzleri düşüren ziyaret 22
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İsmail Kartal önde Ahmet Ketenci arkada. Fenerbahçe idmanında yüzleri düşüren ziyaret 23
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İsmail Kartal önde Ahmet Ketenci arkada. Fenerbahçe idmanında yüzleri düşüren ziyaret 24
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İsmail Kartal önde Ahmet Ketenci arkada. Fenerbahçe idmanında yüzleri düşüren ziyaret 25
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İsmail Kartal önde Ahmet Ketenci arkada. Fenerbahçe idmanında yüzleri düşüren ziyaret 26
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İsmail Kartal önde Ahmet Ketenci arkada. Fenerbahçe idmanında yüzleri düşüren ziyaret 27
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İsmail Kartal önde Ahmet Ketenci arkada. Fenerbahçe idmanında yüzleri düşüren ziyaret 28
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