İsmail Kartal önde Ahmet Ketenci arkada. Fenerbahçe idmanında yüzleri düşüren ziyaret

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe Kasımpaşa deplasmanına çıkacak.
24 Şubat Cumartesi saat 19.00'da oynanacak mücadele 3 puanı hedefleyen sarı-lacivertliler çalışmalarına devam etti.
Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmana sürpriz de bir ziyaretçi katıldı.
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ketenci antrenman sırasında İsmail Kartal ile bir araya geldi.
İkilinin ne konuştuğu bilinmesede İsmail Kartal'ın gergin yüzü dikkatlerden kaçmadı.
Öte yandan kas yorgunluğu ölçümü yapılan Edin Dzeko, tedbir amaçlı olarak takımdan ayrı salonda kondisyon idmanı gerçekleştirdi.
Sarı lacivertli yıldızın durumunun cumartesi günü oynanacak olan Kasımpaşa karşılaşması öncesinde tekrardan gözden geçirileceği ve yeni gelişmelere göre karar verileceği öğrenildi.