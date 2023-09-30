Kuntz milli takımdaki görevinden alınmasına isyan etti: Henüz bir neden bulamadılar

A Milli Takım'da görevinden alınan Stefan Kuntz, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Kuntz milli takımdaki görevinden alınmasına isyan etti: Henüz bir neden bulamadılar

Editör: Barış Atakan

Alman teknik adam Stefan Kuntz, geçtiğimiz günlerde Milli Takım'daki görevinden alınmıştı.
Konuyla ilgili ARD / Sportschau'ya konuşan Kuntz'un çarpıcı açıklamaları şu şekilde;

''ÇOK YARDIMCI OLACAK''
"Türkiye'de kazandığım deneyimler, bundan sonraki tüm görevlerimde bana kesinlikle çok yardımcı olacak."

''KADIN MİLLİ TAKIMI İÇİN TEKLİF ALMADIM''
"Almanya Futbol Federasyonu'ndan, kadın milli takımı için herhangi bir teklif almadım. Yetkililerden biri benimle temasa geçerse bunu açıklarım."

''ÖNEMLİ OLAN GÖREVİN İÇERİĞİ''
"Bundan sonra milli takım veya kulüp takımı fark etmez. Eğer daha fazla gelişebileceğimi hissettiğim bir görev teklif edilirse, çok büyük şey olması gerekmez. Benim için önemli olan görevin içeriği."

''HENÜZ BİR NEDEN BULAMADILAR!''
"Beni göreve getiren Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi değişti. Zamanla güven ilişkisi olmadığı, destek olmadığı anlaşıldı. Bu yüzden gizliden gizliye zaten bunu bekliyordum. Kötü oldu çünkü çok puan almıştık. Benim Türk Milli Takımı teknik direktörlüğü görevinden alınmam için bir neden bulmak zor. Ve henüz bir neden bulamadılar."

''TÜRKİYE'DE BUNU GÖRMEK ZOR''
''Türk medyasının sizin görevden alınmanızdaki rolü neydi?'' sorunu yanıtlayan Kuntz, "Çok büyük bir rolü oldu. Mesela burada yalan olan bir haber yapamazsın. Çünkü buna karşı hakkımı arayabilirim. Türkiye’de bu yok. Bazı yalan ve kurgulanmış haberlerin doğru kabul edilmesi yazık. Medyanın yanında çok daha kötüsü sosyal medya. Burayla karşılaştırılamaz. Başka ülkelerde gerçekler ve delillere bakma içgüdüsü vardır. Ama Türkiye'de bunu görmek zor. Sosyal medyayla birlikte oyuncular ve yöneticiler üzerinde bir baskı oluşmaya başlıyor." cevabını verdi.

''ALMANYA U21 TAKIMINDAN NEDEN AYRILDIM?''
"Almanya U21 takımından neden ayrıldım? Bir A milli takım çalıştırabileceğimi görmek istedim. Çünkü daha fazla baskı var ve bu baskıyla nasıl başa çıkabileceğimi görmek istedim. Bir de yabancı olarak duyguların çok daha fazla rol oynuyor ve bununla birlikte kamuoyundan çok daha fazla baskı geliyor. Buradan çıkarttığım sonuçlar benim için çok önemli. Bundan sonraki tüm görevlerimde bana yardımcı olacak. İlk geldiğimde bana Dünya Kupası hedefi gösterildi ama play-off turunda Portekiz’e elendik. Daha sonra Uluslar Ligi’nde B Ligi’ne çıktık. Üçüncü hedef de Almanya’ya gitmekti. Orada da 10 puanla Hırvatistan ile aynı puanda gayet iyi durumdaydık."

''SÖYLEMESİ ZOR''
''Bugün olsa hangi hataları tekrarlamazdınız?"
"Söylemesi zor. İyi bir soru, bu nedenle sizi tebrik ederim. Öncelikle yönetim değişikliğinin ulaşılmak istenen hedefleri de değiştireceğini düşünmezdim. Belki Türk kültürünü bu bağlamda daha hazırlıklı olmak için iyi irdelemem gerekirdi."

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