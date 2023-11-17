Kuntz Milli Takımı canlı izlemek istemedi: Evde huzurlu seyrederim

Montella'dan önce A Milli Takımımızı çalıştıran Stefan Kuntz, yarınki Almanya maçına davetli olmasına rağmen gitmeyeceğini, mücadeleyi evinden takip edeceğini açıkladı.

Türkiye’deki altyapı sıkıntısına dikkat çeken Kuntz, "Türkiye'de çalıştığım için uyruğum değişmedi. Alman olduğum çok açık. Bu maçta işim kolay. Hazırlık maçı olduğu için bir vicdan çatışması söz konusu değil” dedi.

“EVDE HUZUR İÇİNDE İZLERİM”

Alman çalıştırıcı, “Maça davetli olmama rağmen canlı olarak izlemek istemedim” derken şu ifadeleri kullandı:

Evimde huzur içinde izleyeceğim. O zaman duygularımı gizlememe de gerek yok. Türkiye'de bizim gibi bir altyapı ve bir sistem yok. Ancak toplumsal ilerleme futbol aracılığıyla mümkün. Bayrağa, ülkeye duygusal olarak büyük bağlılık var. Bu büyük bir motivasyon. Ayrıca yetenek havuzu gerçekten çok büyük.

20 EYLÜL’DE TFF GÖREVİNE SON VERMİŞTİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile yolların ayrıldığını 20 Eylül’de açıklamıştı.

TFF'den yapılan açıklamada "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile bugün yapmış olduğu değerlendirme toplantısının ardından Sayın Kuntz ile iyi niyet ve profesyonellik çerçevesinde yolların ayrılması konusunda mutabakata varmıştır. Sayın Stefan Kuntz'a, A Milli Futbol Takımımıza yaptığı katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz" denilmişti