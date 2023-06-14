Kuntz uzatmaları oynuyor. Milli Takım'ın yeni teknik direktörü için B planı hazır

A Milli Takımın EURO 2024 elemelerinde Letonya ve Galler maçları öncesi gözler Stefan Kuntz'un geleceğine çevrildi.

Kuntz uzatmaları oynuyor. Milli Takım'ın yeni teknik direktörü için B planı hazır

Fanatik'in haberine göre; iki müsabakaya da galibiyet parolasıyla hazırlanan Ay-Yıldızlılar’da iki maçtan birinde puan kaybı yaşanması halinde Stefan Kuntz’un görevine son verilecek.

Katıldığı televizyon programında Kuntz’un geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulunan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, ayrılık iddialarına karşın, “Hocamızla devam ediyoruz. Letonya ve Galler maçlarının sonuçları bizim için çok önemli” vurgusunda bulunmuştu. Kamuoyundaki yerli teknik adam baskısı da Kuntz’un kredisini hayli azaltmış durumda.

Milli Takımlar’dan sorumlu TFF Yöneticisi Hamit Altıntop’un da ayrılık ihtimaline karşı B Planı üzerinde şimdiden aday çalışması yaptığı ve liste hazırlığında olduğu da gelen haberler arasında.


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