Kuntz'u gönderin talimatı kimden geldi? Cebimize de el atmayın. Sedat Kaya yazdı

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Kuntz'u gönderin talimatı kimden geldi? Cebimize de el atmayın. Sedat Kaya yazdı

Sedat Kaya- YENİÇAĞ

Federasyon Başkanı Mehmet Büyükekşi daha 5 gün önce Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un durumuyla ilgili bir soruya şu cevabı vermişti.
"İstikrar önemli, takım olmak önemli. Bir Ermeni beraberliğiyle ani karar vermemek gerek."
Aradan 5 gün geçti, bugün Kuntz'un görevine son verildi.
Futbolumuzun nasıl yönetildiğinin bundan iyi bir göstergesi olamaz.
Futboldan anlayanlar aylarca, "Kuntz'u gönderin" derken kulaklarını kapayan Büyükekşi'ye ne oldu da 5 gün önce söylediklerini, 5 gün sonra boşa çıkardı?
Vahiy mi geldi?
Yukarıdan bir talimat mı?
Meçhul.

Kuntz ile yolların ayrılması doğru ama geç alınmış bir karar.
Fareo Adaları'na yenildiğimiz gün bu karar alınmalıydı.
Neyse, zararın neresinden dönülürse kardır.
Şimdi sorun şu.
Sadece Kuntz'un gönderilmesi çözüm mü?
Şenol Güneş gibi uluslararası bir tecrübeyi ayak oyunlarıyla gönderip, yerine Kuntz' u getiren Hamit Altıntop ne olacak?
Yeni teknik adamı da o mu belirleyecek?
En önemlisi, Kuntz'un 1.5 milyon euroluk tazminatını kim ödecek?
O para Türk halkının cebinden mi çıkacak?
Federasyonun detaylı bir açıklama yapması gerekiyor.
Eğer Kuntz'un tazminatı bizim cebimizden çıkıyorsa, ben bir kuruşu bile helal etmiyorum.
O tazminatı federasyon yöneticileri kendi ceplerinden ödeme zorunda.
Zaten yüreğimizdeki milli forma heyecanımızı bitirdiniz, bir de cebimize el atmayın.
Haramdır.

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