Kuntz'u kimin gönderdiği ortaya çıktı. Talimat bakın kimden gelmiş. Sedat Kaya yazdı

A Milli Takım teknik direktörü Stefan Kuntz'u kimin gönderdiği ortaya çıktı. Medyanın Prometheus'u Sedat Kaya yazdı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Kuntz'u kimin gönderdiği ortaya çıktı. Talimat bakın kimden gelmiş. Sedat Kaya yazdı

Sedat Kaya / YENİÇAĞ

A Milli Takımımızın Ermenistan beraberliği ve Japonya mağlubiyeti sonrası teknik direktör Stefan Kuntz eleştirilerin odağında olan isimdi.

Daha sonrasında ise Alman teknik adam Stefan Kuntz, görevinden alındı.

Stefan Kuntz'u A Milli Takım'dan kimin gönderdiği ise ortaya çıktı.

Alman gazetesi Bild'de geçen habere göre; Stefan Kuntz'un ayrılmasında eski futbolcu Mesut Özil'in rolü bulunuyor.

Haberin devamında ise aziran ayının başlarında Kuntz ve Hamit Altıntop'un birlikte görevden alınacağına dair söylentilerin olduğu ifade edildi.

MESUT ÖZİL HAMİT ALTINTOP'UN YERİNE GEÇECEK
Ayrıca eski dünya şampiyonu Mesut Özil'in Hamit Altıntop'un pozisyonuna geçeceği kaydedildi.

Hamit Altıntop'un geleceğine karar verilmediği yazılırken, Özil'in hala Hamit Altıntop'un pozisyonu için favori olduğu belirtildi.

Son olarak milli takım için teknik direktör adayları arasında Joachim Löw'ün olduğu ifade edildi.

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