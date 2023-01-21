Tarihi Çakmak hattı ortaya çıktı.Kuraklı had safhada tehlike çanları çalıyor.

Kuraklık İstanbul için tehlike çanları çalmaya başladı. Sular çekildikçe tarihi yapılar gün yüzüne çıkmaya başladı. Onlardan biri olan tarihi Çakmak Hattı, Büyükçekmece gölünde suların iyice azalmasıyla birlikte ortaya çıktı

İstanbul'un barajların 10 yılın en düşük seviyesinde. Büyükçekmece Baraj gölünde su seviyesinin düşmesiyle tarihi Çakmak Hattı'nın bazı bölümleri ortaya çıktı. Baraj gölünde eskiden suyla dolu bazı alanlar adeta çöle döndü. İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Bülent Solmaz, "Su seviyemizin yüzde 30'un altına düşmesine rağmen kısa ve uzun vadede İstanbul için bir su sıkıntısı görmüyoruz." dedi.

SON 10 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ ÖLÇÜLDÜ

İstanbul'da kurak geçen sonbahar aylarının ardından Aralık ayında da yağış miktarının az olması nedeniyle İstanbul'a su sağlayan barajlarda doluluk oranları her geçen gün azalıyor. İSKİ verilerine göre bugün ölçülen doluluk oranı yüzde 30.3 olarak kayıtlara geçti. Bu oran son 10 yılın en düşük doluluk oranı olarak kayıtlara geçti. Geçtiğimiz yıl bu tarihlerde barajlardaki doluluk oranı yüzde 52.84 olarak ölçülmüştü.

BÜYÜKÇEKMECE'DE SULAR ÇEKİLDİ TARİHİ ÇAKMAK HATTI ORTAYA ÇIKTI

İstanbul'un en büyük barajlarından biri olan Büyükçekmece baraj gölü de bu durumdan nasibini aldı. İSKİ verilerine göre barajdaki doluluk oranı yüzde 33.47 olarak ölçüldü. 2022 yılının Nisan ayında doluluk oranı yüzde 96'nın üzerine çıkmış, neredeyse baraj tamamen dolmuştu. Barajdaki su seviyesindeki azalmanın ardından Tarihi Çakmak Hattı ortaya çıktı. Çakma Hattı II. Dünya Savaşı'nın çıkacağının anlaşılmasının ardından Almanlar tarafından gelebilecek bir saldırıya Trakya sınırında karşı koymak amacıyla önce Kırklareli Edirne hattında daha sonra Çatalca'da kurulan savunma hattıdır. Marmara Denizi'nden Karadeniz'e uzanmaktadır. Su seviyesinin geri çekilmesiyle daha önce suyla dolu alanlar adeta çöle döndü. Bölgedeki son durum havadan görüntülendi.

İSTANBUL'UN EN DOLU BARAJI YÜZDE 36.51'LE TERKOS OLDU

İstanbul'un şu anda en fazla su bulunan barajı ise Terkos. İSKİ verilerine göre baraj gölü havzasında doluluk oranı yüzde 36.51. olarak ölçüldü. Toplam kapasitesi 162 milyon metre küp olan Terkos'ta yaklaşık 59.23 milyon metreküp su kaldığı belirtildi. Ölçülen bu oran son 10 yılın ikinci en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti. Terkos baraj gölünde 2021 yılında doluluk bu tarihte yüzde 46.85 olarak ölçülmüştü. Geçtiğimiz yıl Nisan ayında ise doluluk oranı yüzde 90'lara yaklaşmıştı. Baraj gölünün bir çok bölümünde su çekilmelerinin izleri görülürken, su olan bölümlerin ise sığlaştığı görüldü.

İKİ BARAJ NEREDEYSE TAMAMEN KURUDU

İstanbul'un diğer barajlarında da durum çok farklı değil. İstanbul'da doluluk oranının en düşük ölçülen barajı yüzde 4.39 ile Papuçdere barajı oldu. Bu barajın hemen yakının da bulunan Kazandere barajında ise doluluk oranı sadece yüzde 4.68. Bu iki baraj adeta kurudu.

İSKİ: İSTANBUL'DA SU SIKINTISI YOK

İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Bülent Solmaz "Su seviyemizin yüzde 30'un altına düşmesine rağmen kısa ve uzun vadede İstanbul için bir su sıkıntısı görmüyoruz."dedi.

Solmaz, "Dip suyu diye bir kavramdan bahsediliyor. Dip suyu diye bir kavramı ben literatürde duymadım. Ayrıca bizim göllerimizde, istediğimiz su kalitesine uygun yerlerden su çekmekteyiz. Dolayısıyla kalitemizde bir problem yaşamıyoruz. Her gölümüzü bir yıl içerisinde tamamından fazlasını kullanmış oluyoruz. Bizim barajlarımız hidroelektrik için yapılmış barajlarla karşılaştırılıyor. Bu barajlarda su sürekli üst kottan kullanılır. Bunların dibinde bataklık gibi bir zemin oluşma ihtimali var. Fakat biz suyun tamamını değişik seviyelerden alarak, bir yıl içinde devrettirdiğimiz ve bunu arıtma tesislerimizde işlediğimiz için bizim dip su kavramı yoktur." dedi.

"İSTANBULLUNUN HAYATINI TEHLİKEYE SOKACAK SUYUN VERİLMESİ DÜŞÜNÜLEMEZ"

Bülent Solmaz, "İstanbul'un yağış noktası dediğimiz Melen'den Istrancalar'a kadar 400 kilometrelik bölgede yeterli yağış aldığımız anda biz bunu İstanbul'un her noktasına sorunsuz ve su kalitesini garanti edecek şekilde ulaştırıyoruz. İstanbullunun hayatına tehlikeye sokacak bir suyun verilmesi düşünülemez bile" diye konuştu,