20 Ocak 2023 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • İşte kuraklığın fotoğrafı. İskele karada kaldı bazilika su üstüne çıktı

İşte kuraklığın fotoğrafı. İskele karada kaldı bazilika su üstüne çıktı

Bursa'nın İznik ilçesinde, Türkiye'nin en büyük tatlı su kaynaklarından İznik Gölü'nün bazı bölümlerinde 400 metreye varan çekilme yaşandı. Hal böyle olunca 1500 yıllık batık bazilika ortaya çıktı

Haber Giriş: 20 Ocak 2023 Cuma - 15:37
Takip Et

1500 yıllık bazilika ortaya çıktı. İskele karada kaldı. İşte kuraklığın fotoğrafı.

İşte kuraklığın fotoğrafı. İskele karada kaldı bazilika su üstüne çıktı
+
Aa
-

Marmara Bölgesi'nin en büyük, Türkiye'nin ise 5'inci büyük doğal gölü olan yaklaşık 300 kilometrekarelik İznik Gölü, mevsimsel kuraklıktan olumsuz etkilenmeye devam ediyor. Su çekilde iskele böyle ortada kaldı.

1500 yıllık bazilika ortaya çıktı, 400 metre çekilen göldeki iskele böyle fotoğraflandı

Tarımsal sulamada da yararlanılan gölün özellikle kırsal Çakırca Mahallesi kıyılarında çekilmenin daha yoğun olduğu gözlendi. Bazı balıkçı kayıklarının karaya oturduğu mahallenin kıyı bölgelerinde suyun olmadığı bölümlerdeki sazlık alanlar ortaya çıktı.

İznik Gölü'nde yaşanan su çekilmesi nedeniyle, 2014'te keşfedilen batık bin 500 yıllık bazilika kalıntısının büyük bölümü görünür hale geldi.

Çekilme, ilçe merkezinde kıyıdan 20 metre açıkta, 1,5-2 metre derinlikte bulunan, 1500 yıl önce Aziz Neophytos adına inşa edildiği belirlenen ve su altı arkeoloji müzesine dönüştürülmesi için çalışma yürütülen bazilika bölgesinde de etkili oldu. Drone görüntülerinde teknelerin karada kaldığı görüldü

Türkiye`nin en büyük tatlı su kaynaklarından İznik Gölü`nde mevsimsel kuraklık nedeniyle su çekilmesi korkutucu boyutlara ulaştı işte bu fotoğrafsa her şeyi anlatıyor

Kıyıdan 400 metre çekilen İznik Gölü günden güne kötüye gidiyor. Gölün en büyük iskelesi ise tamamen karada kaldı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

vatandaş
20.01.2023 16:20
aslında zalim yönetim tarzlarının arttığının ilahi ikazı..  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Tolstoy'un hayatı sorgulatacak ders niteliğindeki 17 sözü
1
﻿Tolstoy'un hayatı sorgulatacak ders niteliğindeki 17 sözü
﻿Tolstoy'un hayatı sorgulatacak ders niteliğindeki 17 sözü
﻿Son anket sonuçları açıklandı: Kararsızlar eridi Z kuşağının oy tercihleri belli oldu
2
﻿Son anket sonuçları açıklandı: Kararsızlar eridi Z kuşağının oy tercihleri belli oldu
﻿Son anket sonuçları açıklandı: Kararsızlar eridi Z kuşağının oy tercihleri belli oldu
﻿Sedat Peker bu defa da Cemal Enginyurt'un twitini paylaştı
3
﻿Sedat Peker bu defa da Cemal Enginyurt'un twitini paylaştı
﻿Sedat Peker bu defa da Cemal Enginyurt'un twitini paylaştı
﻿İmamoğlu'ndan Anadolu çıkarması: 15’ten fazla ili ziyaret edecek
4
﻿İmamoğlu'ndan Anadolu çıkarması: 15’ten fazla ili ziyaret edecek
﻿İmamoğlu'ndan Anadolu çıkarması: 15’ten fazla ili ziyaret edecek
﻿Rizespor'un içinde neler olduğunu açıkladı. Bir gün herkes Şerafettin Tilki'nin nefesini hissedecek
5
﻿Rizespor'un içinde neler olduğunu açıkladı. Bir gün herkes Şerafettin Tilki'nin nefesini hissedecek
﻿Rizespor'un içinde neler olduğunu açıkladı. Bir gün herkes Şerafettin Tilki'nin nefesini hissedecek
﻿Bülent Korkmaz'dan Fenerbahçe maçı sonrası flaş açıklama
6
﻿Bülent Korkmaz'dan Fenerbahçe maçı sonrası flaş açıklama
﻿Bülent Korkmaz'dan Fenerbahçe maçı sonrası flaş açıklama
﻿Arda Güler yıldızlaştı. Fenerbahçe Rize'yi yenip turladı
7
﻿Arda Güler yıldızlaştı. Fenerbahçe Rize'yi yenip turladı
﻿Arda Güler yıldızlaştı. Fenerbahçe Rize'yi yenip turladı
﻿Canlı hayvan pazarı kapatıldı
﻿Canlı hayvan pazarı kapatıldı
﻿Canlı hayvan pazarı kapatıldı
﻿Doktora şiddet uygulayan hasta yakını tutuklandı
﻿Doktora şiddet uygulayan hasta yakını tutuklandı
﻿Doktora şiddet uygulayan hasta yakını tutuklandı
﻿İnsanlık bu kez yenildi. Aşıda umutlar başka bahara
﻿İnsanlık bu kez yenildi. Aşıda umutlar başka bahara
﻿İnsanlık bu kez yenildi. Aşıda umutlar başka bahara
﻿En katı internet yasağı uygulayan 10 ülke
﻿En katı internet yasağı uygulayan 10 ülke
﻿En katı internet yasağı uygulayan 10 ülke
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.