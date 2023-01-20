İşte kuraklığın fotoğrafı. İskele karada kaldı bazilika su üstüne çıktı

Marmara Bölgesi'nin en büyük, Türkiye'nin ise 5'inci büyük doğal gölü olan yaklaşık 300 kilometrekarelik İznik Gölü, mevsimsel kuraklıktan olumsuz etkilenmeye devam ediyor. Su çekilde iskele böyle ortada kaldı.

1500 yıllık bazilika ortaya çıktı, 400 metre çekilen göldeki iskele böyle fotoğraflandı

Tarımsal sulamada da yararlanılan gölün özellikle kırsal Çakırca Mahallesi kıyılarında çekilmenin daha yoğun olduğu gözlendi. Bazı balıkçı kayıklarının karaya oturduğu mahallenin kıyı bölgelerinde suyun olmadığı bölümlerdeki sazlık alanlar ortaya çıktı.

İznik Gölü'nde yaşanan su çekilmesi nedeniyle, 2014'te keşfedilen batık bin 500 yıllık bazilika kalıntısının büyük bölümü görünür hale geldi.

Çekilme, ilçe merkezinde kıyıdan 20 metre açıkta, 1,5-2 metre derinlikte bulunan, 1500 yıl önce Aziz Neophytos adına inşa edildiği belirlenen ve su altı arkeoloji müzesine dönüştürülmesi için çalışma yürütülen bazilika bölgesinde de etkili oldu. Drone görüntülerinde teknelerin karada kaldığı görüldü

Türkiye`nin en büyük tatlı su kaynaklarından İznik Gölü`nde mevsimsel kuraklık nedeniyle su çekilmesi korkutucu boyutlara ulaştı işte bu fotoğrafsa her şeyi anlatıyor

Kıyıdan 400 metre çekilen İznik Gölü günden güne kötüye gidiyor. Gölün en büyük iskelesi ise tamamen karada kaldı.