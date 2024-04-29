Kuraklığın yaşandığı Kırıkkale'de sağanak etkili oldu

Kaynak: İHA
Kuraklığın yaşandığı Kırıkkale'de sağanak etkili oldu
Kırıkkale'de uzun süren kuraklık döneminin ardından akşam saatlerinde sağanak yağış etkili oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün "sarı kod" uyarısının ardından Kırıkkale'de akşam saatlerinde sağanak yağış başladı.

Kentte uzun süren kuraklık döneminin ardından etkili olan kuvvetli yağışta, Kırıkkale-Ankara, Kırıkkale-Kayseri ve Konya karayollarında sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Kent merkezinde ise ani bastıran yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Kimileri şemsiyeleriyle yağmurdan korunurken, kimi vatandaşlar da koşarak sığınacak bir yer aradı. Yaklaşık yarım saat süren sağanak yağış, ekili tarım arazilerine can suyu oldu.

aw193251-02.jpg

aw193251-03.jpg

aw193251-04.jpg

aw193251-05.jpg

aw193251-06.jpg

aw193251-07-001.jpg

Son Haberler
Yolun ortasında trafiğe aldırmadan namaz kıldı Video
Yolun ortasında trafiğe aldırmadan namaz kıldı
Yozgat'ta şiddetli rüzgar kayısı ağacını devirdi Video
Yozgat'ta şiddetli rüzgar kayısı ağacını devirdi
Medine'de şiddetli yağış sonrası sel meydana geldi Video
Medine'de şiddetli yağış sonrası sel meydana geldi
Hasan Arat düğmeye bastı. Beşiktaş'ta operasyon başlıyor Spor
Hasan Arat düğmeye bastı. Beşiktaş'ta operasyon başlıyor
Medine'yi sel aldı Video
Medine'yi sel aldı
Yer yarıldı yerin içine girdi sözü Adana’da gerçek oldu Yerel Haberler
Yer yarıldı yerin içine girdi sözü Adana’da gerçek oldu
Şanlıurfa'da toz bulutu oluştu Video
Şanlıurfa'da toz bulutu oluştu