Kuraklığın yaşandığı Kırıkkale'de sağanak etkili oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün "sarı kod" uyarısının ardından Kırıkkale'de akşam saatlerinde sağanak yağış başladı.

Kentte uzun süren kuraklık döneminin ardından etkili olan kuvvetli yağışta, Kırıkkale-Ankara, Kırıkkale-Kayseri ve Konya karayollarında sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Kent merkezinde ise ani bastıran yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Kimileri şemsiyeleriyle yağmurdan korunurken, kimi vatandaşlar da koşarak sığınacak bir yer aradı. Yaklaşık yarım saat süren sağanak yağış, ekili tarım arazilerine can suyu oldu.