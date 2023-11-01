Kuraklık dünya ticaretini de vurdu. Panama Kanalı'ndan geçen gemi sayısı azaldı

Dünyada yaşanan iklim krizi ve kuraklık sebebiyle Panama Kanalı 70 yılın en kötü dönemini yaşıyor. Bu sebeple kanaldan geçen gemi sayılarında ciddi düşüşler bekleniyor.

KAYNAK: Haber Merkezi
Kuraklık dünya ticaretini de vurdu. Panama Kanalı'ndan geçen gemi sayısı azaldı

2023 yılı her açıdan tüm dünya için zor bir yıl oluyor. Özellikle tarihin en sıcak yazını yaşayan dünya, büyük bir küresel iklim kriziyle karşı karşıya kaldı.

Bu durumdan dünya ekonomisinin de ciddi ölçüde etkileneceği belirtiliyor. Dünyanın önemli ticari geçiş noktalarından olan Panama Kanalı da bu durumdan payını almış durumda.

MALİYETLER ARTACAK

BBC’de yer alan habere göre, Panama Kanalı su seviyesinin düşüşünden dolayı gemi trafiğini azaltmayı planlıyor. Bu sebeple dünya çapında mal nakliye maliyetlerinin de artması bekleniyor.

Panama Kanalı, gemilerin Atlantik ve Pasifik okyanusları arasında seyahat etme süresini ve mesafesini büyük ölçüde azaltırken, Kanal idaresine göre, yılda 365 gün, günde 24 saat çalışan bu kanalı yılda 13.000 ila 14.000 gemi kullanıyor.

Ancak Orta ve doğu tropik Pasifik Okyanusu'ndaki suların normalden daha sıcak olmasıyla ilişkili olarak doğal olarak oluşan El Nino iklim modeli, Panama'nın kuraklığına sebep olduğu için bu sayılarda düşüş yaşanması öngörülüyor.

Panamalı yetkililere göre, kanalın kilit sisteminde kullanılan suyun ana kaynağı olan ve yağışla beslenen rezervuar olan Gatun Gölü'ndeki su seviyeleri "yılın bu zamanında benzeri görülmemiş seviyelere düşmeye devam etti".

3 Kasım'dan itibaren rezervasyon kontenjanlarının zaten azaltılmış olan günlük 31'den günlük 25'e indirileceği açıklandı. Bu sayının önümüzdeki üç ay içinde Şubat 2024'ün başından itibaren günde 18 slota düşürüleceği belirtildi.

GEÇEN GEMİ SAYISI AZALTILDI

Bu yılın başlarında yetkililer ilk kez kanaldan geçen gemi sayısını azalttı.

Halihazırda alınan önlemler uzun gecikmelere neden oldu; onlarca gemi kanalı kullanmak için beklemek zorunda kaldı.

ABD Enerji Bilgi İdaresi'nden gelen bir analist notuna göre, bu gecikmeler "küresel olarak mevcut gemi sayısını azaltarak nakliye oranlarını başka yerlerde daha yüksek hale getirdi".

Panama'da bazı gaz nakliyecilerindeki gecikmelerin rekor düzeyde olduğu ve ABD'den sıvılaştırılmış gaz sevkıyatının maliyetini artırdığı belirtildi.

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