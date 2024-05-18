Kuraklık pancar üreticisini vurdu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kuraklık pancar üreticisini vurdu
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde son günlerde yaşanan kuraklık nedeniyle pancar üreticileri zor günler geçiriyor.

Havaların kurak gitmesi sonucu ekimi yapılan pancar tohumlarının filiz vermemesi, üreticileri yağmurlama sulama çalışmaları yapmaya zorladı.

Yaklaşık 3 hafta önce pancar tohumlarını eken üreticiler, yağmurun yağmaması nedeniyle tohumların filiz vermemesi sorunuyla karşı karşıya kaldı. Pancar üreticisi İsmail Şengül, 7 dekar alana ekim yaptığını belirterek, "Bu yıl yaklaşık 7 dekar alana pancar ekimi yaptım. Ancak yağmur yağmadığı için tohumlar filiz vermedi. Bunun üzerine pancar tohumlarının filizlenip topraktan çıkması için diğer üreticilerle birlikte ekili alanlarda yağmurlama sulama çalışması yapıyoruz. Bu da bizlere ek maddi külfet getiriyor" dedi.

Bu yıl Hisarcık ilçesinde 20 pancar üreticisi toplamda yaklaşık 500 dekar alana pancar ekimi yaptı. Ancak kuraklık nedeniyle yaşanan bu sorun, üreticilerin işini daha da zorlaştırdı. Yağmurlama sulama çalışmalarının ek maliyet getirdiğini belirten üreticiler, bu durumun maliyetlerini artırdığını ifade etti.

Kuraklık nedeniyle pancar üreticileri, tohumların filizlenmesini sağlamak için yoğun bir çaba sarf ediyor. Yağmurlama sulama sistemi kurarak tarlalarını sulayan üreticiler, bu süreçte ekstra maliyetlerle karşılaşıyor. Hisarcık ilçesindeki üreticiler, kuraklığın devam etmesi durumunda tarımsal üretimde ciddi sıkıntılar yaşanabileceğine dikkat çekiyor.

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