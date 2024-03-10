Kur'an-ı Kerim'i yırttığı tespit edilen şüpheli yakalandı

Kaynak: AA
Kur'an-ı Kerim'i yırttığı tespit edilen şüpheli yakalandı
Mersin'de Kur'an-ı Kerim'i yırttığı tespit edilen şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden gelen yazılı açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında Kur'an-ı Kerim'in yırtıldığı ve dini değerlere saygı gösterilmediğine dair ifadeler yer aldı. Olayın ardından polis ekipleri olaya hızla müdahale etti.

Yapılan incelemeler neticesinde, söz konusu olayın 4 Mart'ta K.G. isimli şahıs tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. Şüpheli K.G. polis tarafından yakalanarak yasal işlemler başlatıldı.

Emniyet Müdürlüğü açıklamasında, toplumun dini ve manevi değerlerine yapılan saldırıların asla hoş karşılanmayacağı vurgulandı. Olayın hemen ardından harekete geçen polis ekiplerinin, suçluların adalet önüne çıkarılması için kararlılıkla çalıştığı belirtildi.

Son Haberler
Bitlis’te yoğun kar yağışı sebebiyle araçlar mahsur kaldı Yerel Haberler
Bitlis’te yoğun kar yağışı sebebiyle araçlar mahsur kaldı
Kayseri 'Huzur'a kavuştu Gündem
Kayseri 'Huzur'a kavuştu
Arda Güler'de flaş gelişme. Ancelotti söyledi Spor
Arda Güler'de flaş gelişme. Ancelotti söyledi
Atilla Yeşilada 'Çok kötü oyacaklar hepinizi' diyerek uyardı. Asıl para kazandıracak formülü açıkladı Ekonomi
Atilla Yeşilada 'Çok kötü oyacaklar hepinizi' diyerek uyardı. Asıl para kazandıracak formülü açıkladı
Bariyerleri parçalayan tır tarlaya devrildi: 3 ağır yaralı Gündem
Bariyerleri parçalayan tır tarlaya devrildi: 3 ağır yaralı
Icardi Galatasaray'a ihtarname çekti Spor
Icardi Galatasaray'a ihtarname çekti