Kur'an-ı Kerim'i yırttığı tespit edilen şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü'nden gelen yazılı açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında Kur'an-ı Kerim'in yırtıldığı ve dini değerlere saygı gösterilmediğine dair ifadeler yer aldı. Olayın ardından polis ekipleri olaya hızla müdahale etti.

Yapılan incelemeler neticesinde, söz konusu olayın 4 Mart'ta K.G. isimli şahıs tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. Şüpheli K.G. polis tarafından yakalanarak yasal işlemler başlatıldı.

Emniyet Müdürlüğü açıklamasında, toplumun dini ve manevi değerlerine yapılan saldırıların asla hoş karşılanmayacağı vurgulandı. Olayın hemen ardından harekete geçen polis ekiplerinin, suçluların adalet önüne çıkarılması için kararlılıkla çalıştığı belirtildi.