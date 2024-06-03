Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala, bayram tatilinin süresi merak konusu oldu. 2024 Kurban Bayramı’na kısa bir zaman kala, hem dini vazifelerini yerine getirmek isteyen hem de tatil planı oluşturan vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini takvimi araştırıyor. 2024 yılı dini takvimi sonrasından Kurban Bayramı tarihleri belli oldu. Öte yandan bayram tatilinin 9 gün olup olmayacağı ise gündemde merak edilen konular arasında yer alıyor.

Yarın Beştepe’de gerçekleştirilecek olan Kabine Toplantısı’nda, Kurban Bayramı tatil süresinin dokuz güne uzatılıp uzatılmayacağına dair kararın verilmesi bekleniyor. Ramazan Bayramı’nda olduğu gibi, Kurban Bayramı tatilinin de hafta sonu günleriyle birleştirilerek uzatılması yönünde beklentiler bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlık edeceği toplantıda, bayram tatil süresinin ele alınması planlanıyor.

2024 KURBAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR? BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN, 9 GÜN MÜ OLACAK?

Kurban Bayramı Başlangıcı: 2024 yılında Kurban Bayramı, 16 Haziran Pazar günü başlayacak.

Bayram Tatili Süresi: Bayram, 16-17-18-19 Haziran tarihlerinde 4 gün sürecek.

Arefe Günü: 15 Haziran Cumartesi günü ise Kurban Bayramı arefesi eda edilecek.

Eğer hükümet tarafından 20 Haziran Perşembe ve 21 Haziran Cuma günleri de tatil edilirse, bayram tatili hafta sonlarıyla birlikte 9 gün olacak.

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