Kurban Bayramı’nda sokaklar doldu taştı. Burası ne Antalya ne de Bodrum…

Kurban Bayramı’nda sokaklar doldu taştı. Burası ne Antalya ne de Bodrum…
Düzenleme: Kaynak: İHA

Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olmasıyla birlikte sadece Bodrum ve Antalya gibi tatil merkezleri değil bazı Anadolu kentlerinde de sokaklar dolup taştı. Bu kentlerden biri de Sivas oldu.

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Kurban Bayramı’nda sokaklar doldu taştı. Burası ne Antalya ne de Bodrum… 1

Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olmasını fırsat bilenler tatil beldelerine ve memleketlerine akın etti. Bayram tatilinin başlaması ile birlikte İstanbul’da trafik yoğunluğu ciddi oranda azalırken caddeler ve sokaklar boş kaldı.

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Kurban Bayramı’nda sokaklar doldu taştı. Burası ne Antalya ne de Bodrum… 2

Bayram tatilinin başlaması ile birlikte sadece Bodrum, Çeşme ve Antalya gibi tatil merkezleri dolup taşmadı.

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Kurban Bayramı’nda sokaklar doldu taştı. Burası ne Antalya ne de Bodrum… 3

Başta İstanbul olmak üzere çeşitli kentlerde yaşayan Sivaslılar memleketlerine akın edince cadde ve sokaklarda büyük yoğunluk yaşandı.

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Kurban Bayramı’nda sokaklar doldu taştı. Burası ne Antalya ne de Bodrum… 4

Kurban Bayramı alışverişi için sokaklara dökülen vatandaşlarla caddeler doldu taştı. Bayram alışverişi için Sirer Caddesi'nde esnaflar tezgâh açtı.

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Kurban Bayramı’nda sokaklar doldu taştı. Burası ne Antalya ne de Bodrum… 5

Yaya kalabalığının yanı sıra araç trafiğinde de artış gözlendi.

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Kurban Bayramı’nda sokaklar doldu taştı. Burası ne Antalya ne de Bodrum… 6

Sivas'ta her yıl bayram öncesi yoğunluğun olduğunu dile getiren Ramazan Kılıç, “Kalabalığın olması bir yönden iyi, bir yönden kötü.

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Kurban Bayramı’nda sokaklar doldu taştı. Burası ne Antalya ne de Bodrum… 7

Trafikte, lokantalarda ve mağazalarda ciddi bir yoğunluk var.

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Kurban Bayramı’nda sokaklar doldu taştı. Burası ne Antalya ne de Bodrum… 8

Genel itibariyle bir hareketlilik var. Bir yerden diğer yere gitmek istediğimizde zorlanıyoruz” diye konuştu.

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