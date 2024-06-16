Kurban Bayramı’nda sokaklar doldu taştı. Burası ne Antalya ne de Bodrum…

Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olmasını fırsat bilenler tatil beldelerine ve memleketlerine akın etti. Bayram tatilinin başlaması ile birlikte İstanbul’da trafik yoğunluğu ciddi oranda azalırken caddeler ve sokaklar boş kaldı.
Bayram tatilinin başlaması ile birlikte sadece Bodrum, Çeşme ve Antalya gibi tatil merkezleri dolup taşmadı.
Başta İstanbul olmak üzere çeşitli kentlerde yaşayan Sivaslılar memleketlerine akın edince cadde ve sokaklarda büyük yoğunluk yaşandı.
Kurban Bayramı alışverişi için sokaklara dökülen vatandaşlarla caddeler doldu taştı. Bayram alışverişi için Sirer Caddesi'nde esnaflar tezgâh açtı.
Yaya kalabalığının yanı sıra araç trafiğinde de artış gözlendi.
Sivas'ta her yıl bayram öncesi yoğunluğun olduğunu dile getiren Ramazan Kılıç, “Kalabalığın olması bir yönden iyi, bir yönden kötü.
Trafikte, lokantalarda ve mağazalarda ciddi bir yoğunluk var.
Genel itibariyle bir hareketlilik var. Bir yerden diğer yere gitmek istediğimizde zorlanıyoruz” diye konuştu.