Kurban etini çiğ çiğ yedi. Bundan medeniyet mi bekliyorsunuz ?

Sosyal medyaya yayılan videoda yer alan bir şahıs, kesilmiş ve derisi yüzülmüş bir kurban etini çiğ çiğ yedi. Yanındaki kişilerin ‘maşallah’ diyerek şahsı daha da teşvik etmesi ve o anları an be an kaydettiği kameraya yansıdı.