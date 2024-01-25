Kurban etini çiğ çiğ yedi. Bundan medeniyet mi bekliyorsunuz ?

Kaynak: Haber Merkezi
Kurban etini çiğ çiğ yedi. Bundan medeniyet mi bekliyorsunuz ?
Sosyal medyaya yayılan videoda yer alan bir şahıs, kesilmiş ve derisi yüzülmüş bir kurban etini çiğ çiğ yedi. Yanındaki kişilerin ‘maşallah’ diyerek şahsı daha da teşvik etmesi ve o anları an be an kaydettiği kameraya yansıdı.

Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine yapılan yorumlarda videonun Afganistan-Pakistan bölgesinde çekildiği yorumları yapılırken çiğ eti yiyen adam için ‘Bundan medeniyet mi bekliyorsunuz?’ yorumları yapıldı.

BU BİR ALIŞKANLIK MI?

Yapılan araştırmalarda kimi coğrafyanın insanları arasında ‘çiğ et yemek’ her ne kadar mide bulandırıcı ve insanlık dışı olarak görülse de bir tür alışkanlık olarak kabul edilebiliyor. Etiyopya’da yüzyıllardır devam eden çiğ et yeme alışkanlığı doktorların uyarılarına rağmen bu alışkanlığa sahip olan kişiler tarafından bırakılamıyor.

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Çiğ et yemenin sağlık sorunlarına yol açmasına rağmen ‘statü ve zenginlik’ göstergesi olması yönünden bazı insanlar bu alışkanlıklarından vazgeçemiyor.

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