Kurban fiyatları yüzde 100 arttı. Araba fiyatına büyükbaş

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Ankara’nın Gölbaşı Tulumtaş köyünde büyükbaş hayvan üreticisi Ertuğrul Koç ile görüştü ve üreticinin sorunlarını dinledi.

Kurban fiyatlarının geçen yıla göre yüzde 100 artığına dikkat çeken Gürer, büyükbaş hayvanlarda yetişkinlerin fiyatları 210 bin lirayı bulduğunu geçen yıl 80 bin liraya kadar büyükbaş kurbanlık olduğunu ancak bu yıl ise bu fiyatın katlandığını belirtti.

“55 BİN LİRAYDI 110 LİRA OLDU”

Gürer ayrıca, bu yıl dana fiyatlarının 110 bin liradan başladığına dikkat çekerken en ufak hayvan erkek tosunun fiyatının 110 bin lira olduğunu Holstein Simental cinsi hayvanların 120 bin liraya satıldığına dikkat çekerken geçen yıl bu fiyatın 40-45 bin lira aralığında olduğunu belirtti. Gürer ayrıca, geçen yıl 55 bin lira olan hayvanın bu yıl 110 bin lirayı giderlerinden dolayı bulduğuna dikkat çekti.

“GEÇEN YIL 95-100 BİN LİRAYDI”

Üretici Koç ise tüm giderlerinin yüzde yüz arttığını belirtirken bu artışın fiyatlara da yansıdığına dikkat çekti. 750 kilo bir tosunu 210 bin liraya sattıklarını belirten Koç, geçen yıl aynı hayvanın 95-100 bin lira arasında olduğunu belirtti.

“YEM GİDERİ, İŞÇİLİK MALİYETİ PAHALI”

Koç ayrıca, “Ben 40 senedir bu işle uğraşıyorum. Bizim köyde benimle beraber bir kişi var, diğerleri sattılar hayvanlarını. Tulumtaş'ta hayvancılık yapan iki kişi kaldı köyde. 30 hane vardı, hepsi hayvancılık yapıyordu, herkes de hayvan vardı. Şimdi iki kişi de kaldı, çünkü bu işi sürdürmek çok zorlaştı. Yükünü çekmek isteyen azaldı. Yem giderleri pahalı, işçilik giderleri pahalı. Bu işi yapmak isteyen böyle giderse kalmayacak” dedi.

İNTERNETTE AYNI FİYATA VE AŞAĞISINA ŞAHİN MARKA ARAÇ

İnternette ise 210 bin liraya ve altı fiyatlara Şahin marka araçların olduğu görülmekte.