Kurban bedelleri belli oldu

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, "Vekaletle Kurban Kesim Tanıtım Toplantısı"nda yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı'nın yardımlaşma ve dayanışma imkanı olarak görüldüğünü, kendilerinin de kurban döneminde bağışçıların kıymetli emanetlerini ihtiyaç sahiplerine en doğru şekilde ulaştırmak için çalıştıklarını söyledi.

Yılmaz, "Konteynerlere geçen depremzedelere kendi kazanlarını kaynatabilsinler diye 2,75 kilogramlık şoklanmış paketler şeklinde 25 bin adet dağıtım yapıldı." İfadelerini kullandı.

Yılmaz, 2023’te Türkiye dahil 22 ülkede 106 bin hisseyi yurt dışında ihtiyaç sahiplerine taze et verdiklerini, yurt içinde ise 19 bin 600 hisseyi hem konserve hem de taze et şeklinde deprem bölgesine ulaştırdıklarını söyledi.

Yılmaz, "Bu operasyonla toplam 2 milyon 900 bin kişiye bize verilen emanetleri sevgiyle, duayla, güler yüzle, ulaştırmanın mutluluğunu yaşadık. Yurt dışındaki operasyonlarımızda birkaç tane kriterimiz var. Bir taraftan delegasyonlarımız olan ülkeler var, bir taraftan tarihten bu yana gönül bağı kurduğumuz coğrafyalar var. Bir yandan da belki senede bir defa kurban döneminde o etle karşılaşabilen ihtiyaç sahibi ülkeler var." Değerlendirmesinde bulundu.

Yılmaz, 2024’te kurban organizasyonunda 128 bin hisseyle 3 milyon 800 bin ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedeflediklerini belirterek, bunun 28 bininin yurt içinde kesileceğini, 100 bin kurbanın ise yurt dışı operasyonları için ayrıldığını aktardı.

"KURBAN BEREKETİNİ YIL BOYU YAŞATMANIN YOLU KONSERVE"

Yılmaz, "Çünkü bu konserveleri yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine daha kontrollü, düzenli ve daha sürekli bir şekilde ulaştırabiliyoruz." İfadelerini kullandı.

Yurt içinde tüm illerde 1 milyon 300 bin kişiye ulaşmayı hedeflediklerini bildiren Yılmaz, "Bu sene, yurt içi ve Filistin-Gazze kurban bedelimiz 11 bin 750 lira, yurt dışı hisse bedellerimiz ise 4 bin 300 lira olarak açıklamış oluyoruz ve diyoruz ki; 'Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye'." İfadelerine yer verdi.