Kurban kesemeyen 18 aileye hayırseverlerden kurban bağışı

İHA'nın haberine göre; Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Dereköy Muhtarlığınca başlatılan kurban bağışı kampanyası çerçevesinde kurban kesemeyen 18 aileye küçükbaş hayvan teslim edildi.

Köy Muhtarı Tayfun Bütün, muhtarlık olarak başlattıkları kurban bağışı kampanyasında hayırseverlerin katkılarıyla temin ettikleri 18 koçu kurban kesme imkanı olmayan 18 aileye canlı olarak teslim ettiklerini söyledi.

Muhtar Bütün, “Kurban bağışı yapan hayırseverlere şahsım adına çok teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Bu örnek dayanışmaya katkıda bulunan hayırseverlerle onur ve gurur duyduğumu belirtmek isterim. Bu yıl başlattığımız güzel geleneği önümüzdeki yıllarda da sürdürmeyi düşünüyoruz” sözlerini kullandı.