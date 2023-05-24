Kurban kesim fiyatı aldı başını gitti. İşte verilen yetkinin etkisi

TÜİK’in verileri nisan ayında yüzde 43,68 olarak açıklanmıştı.

Enflasyon oranın gerçeği yansıtmadığı iddiası, vekaletle kurban kesim fiyatlarına yapılan zam oranı ile bir kez daha doğrulandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2023 yılı vekaleten kurban kesim fiyatını, 2022 yılına göre yüzde 164 zamlı olarak duyurdu. Vekaletle kurban kesim ücretinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilen 2018 yılına oranla yaşanan artış yüzde 600 oldu.

Birgün Gazetesi'nden Mustafa Bildircin'in haberine göre, 18 Mayıs’ta, “Vekaletle Kurban Hizmetleri Çalıştayı” düzenlendi. Diyanet İşleri Başkanlığı’nca düzenlenen çalıştayda 2023 yılı için yurtiçi ve yurtdışı vekaletle kurban fiyatları belirlendi. Vekaleten kurban ücretlerinin yurt içi için 5 bin 950 TL, yurtdışı için ise 2 bin 750 TL olması kararlaştırıldı.

BİR YILDA YÜZDE 164 ZAM

Vekaleten kurban ücretlerinde yıllar itibarıyla yaşanan artış, iktidarın gizlemeye çalıştığı ekonomik krizin etkisini ve TÜİK’in makyajlı enflasyon verilerinin gerçeği yansıtmadığını gözler önüne serdi. 18 Mayıs'ta alınan karar kapsamında 2022'de yurtiçi için 2 bin 250 TL, yurtdışı için ise bin 800 TL olan vekaletle kurban fiyatları, yurt içinde yüzde 164, yurt dışında ise yüzde 52 arttı.

2019’DAN BUGÜNE KESİM FİYATLARI

Vekaletle kurban ücretlerinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçişin ardından yaşanan dramatik artış da dikkati çekti. Yeni sistemin uygulamaya girdiği 2018 yılında yurt içinde 850 TL olan vekaletle kurban ücreti, yıllar itibarıyla şöyle kaydedildi:

2019: 890 TL

2020: 975 TL

2021: Bin 125 TL

2022: 2 bin 250 TL

2023: 5 bin 850 TL