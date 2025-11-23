Armin Meiwes komuşularına sıradan bir adam gibi görünüyordu. Meiwes komşuları için arabalarını tamir eden, çimlerini biçen ve hatta onları akşam yemeğine davet eden sevilen bir komşuydu. Ancak bu 42 yaşındaki bilgisayar teknisyeni, korkunç bir sır saklıyordu.

ALMAN CEZA TARİHİNİN EN İLGİNÇ DAVASI

Meiwes, bir yamyamdı ve bunu da itiraf etti. Bu adam, 43 yaşındaki Berlinli bir mühendisin ölümünden sorumlu tutulduğunda Alman ceza tarihinin en ilginç davalarından birine yol açtı. Duruşmasının ilk gününde Meiwes, bir süredir içinde "karanlık bir düşünce barındırdığını" söyledi. Savcılar, Meiwes'in sekiz yaşından itibaren birini öldürüp o kişi için yamyamlık fantezileri kurduğunu ve bu arzunun 1999'da annesinin ölümünden sonra daha da güçlendiğini belirtti.

Mart 2001'de Meiwes, internette "yenilmek isteyen genç ve yapılı bir adam" ilanı verdi. 43 yaşındaki mühendis Bernd Brandes de ilana cevap verdi. 9 Mart akşamı, iki adam Meiwes'in çiftlik evinde buluştu.

Meiwes'in çiftlik evi

Meiwes, Brandes'in bir uzvunu kesti ve mahkemede bunu kurbanının onayıyla yaptığını söyledi. Dava belgelerinde, söz konusu uzvun kızartıldığı ve Meiwes'in bunu kurbanıyla beraber yediği belirtildi. Ağır yaralı olan Brandes, banyo yaparken Meiwes tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Meiwes, daha sonra kurbanını parçalara ayırdı birkaç parçasını dondurucuya koydu. Sonraki birkaç hafta boyunca, kurbanını pişirdi ve polis kapısına dayanmadan önce 20 kilogram insan eti tüketti.

Brandes (sağda)

Meiwes, dedektiflere, "domuz eti tadında" olduğunu söylediği kurbanını "bir şişe Güney Afrika kırmızı şarabıyla yediğini" söyledi. En iyi çatal bıçak takımını çıkarıp yemek masasını da mumlarla süslemişti.

ALMAN YASALARINDA YAMYAMLIK SUÇU YOKTU

Dava tüm dünyada şok etkisi yarattı ve aynı zamanda Almanya'da yamyamlığın aslında yasadışı olmadığını keşfeden avukatlar için de bir sorun yarattı. Bunun yerine, onu canavarca hisle cinayet ve "ölüye saygısızlık" suçlamasıyla yargılamak zorunda kaldılar.

Ancak Meiwes savunmasında kurbanının öldürülmeyi ve yenmeyi kabul ettiğini söyledi. Bunu da kaydettiği videoyla kanıtlama çabasına girdi. Meiwes olay gecesi video kaydı yapmıştı ve Brandes bu kayıtta "rızasını" belirtmişti. Savcılar, Brandes'in ciddi bir psikiyatrik rahatsızlıktan muzdarip olduğunu belirtti.

Meiwes'in evinden...

Brandes'i öldürdükten sonra, Alman yamyam, internet ilanına yanıt veren beş adamla daha tanıştı; bunlardan biri Londra'dandı. Temmuz 2001'de bir öğrenci Meiwes'in ilanlarından birini bulup, ona "gerçekten birini öldürüp öldürmediğini" sordu, ardından gerçek ortaya çıktı.

The Mirror'un haberine göre Meiwes olumlu yanıt verince, öğrenci Meiwes'in e-posta adresini ve yazışmaları yetkililere bildirdi. 30 Ocak 2004'te Kassel bölge mahkemesi, Meiwes'i cinayetten suçlu buldu ve sekiz yıl altı ay hapis cezasına çarptırdı.

Daha sonra, 22 Nisan 2005'te Alman Federal Mahkemesi, savcıların Meiwes'in cezasına itiraz etmesi üzerine yeniden yargılanmasına karar verdi. Savcılar, Meiwes'in canavarca hislerle cinayet işleyip bunu videoya çektiğini kanıtladılar ve Meiwes, tekrar aynı suçu işleme potansiyeli olduğu için 10 Mayıs 2006'da Frankfurt am Main Yüksek Bölge Mahkemesi, tarafından müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Meiwes, hala daha müebbet cezasına itirazlarını sürdürüyor. Yamyam, hapishanedeyken vejetaryen olduğunu açıkladı.