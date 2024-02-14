Kurdeşen nedir tedavisi var mı

Kaynak: İHA
Kurdeşen nedir tedavisi var mı
Kurdeşen, deride kaşıntılı kızarıklık ve kabarıklık yapan, bulaşıcı olmayan ama yaşam kalitesini bozan bir hastalık. Doç. Dr. Filiz Topaloğlu Demir, toplumun yüzde 20’sinin hayatında bir kez kurdeşen geçirdiğini söylüyor. İşte ayrıntılar

Kurdeşen, altı haftadan kısa sürerse akut, daha uzun sürerse kronik olarak adlandırılır. Kronik kurdeşen, kendiliğinden veya fiziksel faktörlere bağlı olarak ortaya çıkabilir. Fiziksel kurdeşenin de kaşıma, soğuk, sıcak, güneş, basınç, terleme, su, temas gibi tetikleyicileri vardır.

Kurdeşenin en sık sebepleri arasında enfeksiyonlar, ilaçlar ve gıdalar bulunur. Bazı tansiyon ilaçları da şişliklere yol açabilir. Tedavide, doktor kontrolünde antihistaminik ilaçlar kullanılır. Bazı hastalarda ise alerjiyi azaltan başka ilaçlar gerekebilir.

Kurdeşen, deride kaşıntıya neden olan kızarıklık ve kabarıklık şeklinde görülen, bulaşmayan ama hayat kalitesini etkileyen bir rahatsızlıktır.

Doç. Dr. Filiz Topaloğlu Demir, toplumun beşte birinin hayatlarında en az bir kere kurdeşen yaşadığını belirtiyor. Kurdeşen, altı haftadan az sürdüğünde akut, daha fazla sürdüğünde kronik olarak tanımlanır. Kronik kurdeşen, kendiliğinden oluşabileceği gibi fiziksel nedenlere de bağlı olabilir. Fiziksel kurdeşenin de kaşıntı, soğuk, sıcak, güneş, basınç, terleme, su, temas gibi çeşitli tetikleyicileri olabilir. Kurdeşenin en yaygın sebepleri arasında enfeksiyonlar, ilaçlar ve gıdalar sayılabilir. Bazı tansiyon ilaçları da şişliklere sebep olabilir. Tedavide, doktor gözetiminde antihistaminik ilaçlar verilir. Bazı hastalarda ise alerjiyi önleyen başka ilaçlar da kullanılabilir.

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