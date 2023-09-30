Kurdeşene ne iyi gelir? Kurdeşeni tetikleyici faktörler nelerdir?

Editör: Ersoy Özdem

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci sürüyor.

İnsanların korkulu rüyası olan kurdeşenle ilgili detaylar ortaya çıktı.

KURDEŞENE NE İYİ GELİR?

-Tespit edilmiş tetikleyicilerden uzak durmak

-Sıkı ve vücudu saran kıyafetler tercih etmemek

-Cildin hasar almamasına dikkat etmek

-İlgili cilt alanını temiz tutarak, fazla kurumasını engelleyerek ve bazı kaşıntı dindirici kremleri kullanmak

-Güneş losyonu sürmek

-Cildi tahriş edebilecek sabunları sürmemek

-Kurdeşene İyi Gelen Yiyecekler

-Zencefil

-Maydanoz

-Zerdeçal

-İncir

-Greyfurt

-Soğan

-Elma Sirkesi

KURDEŞENİ TETİKLEYİCİ FAKTÖRLER NELERDİR?

-Fındık ve kabuklu deniz ürünleri gibi alerjenler

-Bağırsak kurtları, bakteri ve virüslerin yol açtığı enfeksiyonlar

-Romatizma ve tiroid gibi ek hastalıklar

-Arı sokması ve sivrisinek ısırması gibi deriye verilen zehirler

-Soğuk ve sıcak havaya maruz kalmak, güneş, terlemek ve basınç gibi dış etkenler

-Tansiyon ve ağrı kesici ya da antibiyotik ilaçları verilebilir.

KURDEŞEN NEDİR?

Kurdeşen olarak da bilinen ürtiker, ani başlangıçlı, ciltte kabarık, kaşıntılı ve genellikle kırmızı lekelerle karakterize, kimi zaman dudak, göz kapağı gibi bölgelerde şişlikler ile seyreden ve yaşam kalitesini oldukça olumsuz etkileyen bir cilt hastalığıdır. Lezyonların boyutu ve şekli değişebilir ve birkaç saat veya gün içinde gelip gidebilirler. Ürtiker, toplumun yaklaşık %2’sini etkilemektedir ve bulaşıcı bir hastalık değildir.

Eğer ürtikerden kaynaklanan kızarıklıklar ile kabarıklıklar altı haftadan daha uzun süre devam ederse ve aylar ya da yıllar boyunca sık sık tekrarlarsa, durum kronik ürtiker olarak kabul edilir. Kronik ürtiker insanlar çok rahatsız edici olabilir. Uykuya veya günlük faaliyetlere engel olabilir, hayat kalitesini önemli ölçüde düşürür.