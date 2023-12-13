Kurduğu şirketle maliyeyi 45 milyon euro dolandırdı. Herkes bu adamın peşinde

Patronlar Dünyası’ndan Naylon Orhan’ın aktardığı bilgilere göre, Almanya’da Orhan Ünal adındaki Türkün 45 milyon euroluk vurgun yaptı.

Orhan, Almanya'da kimilerinin ona "Paravan" kimilerinin ise "Naylon" lakabını taktığını söyledi.

Ünal’ın Almanya'nın Frankfurt, Mannheim, Darmsadt ve Offenbach kentlerinde, paravan şirketler kurarak, sahte faturayla 45 milyon Euro topladığını aktaran Orhan, sonrasında ise Ünal’ın kayıplara karıştığını yazdı.

Orhan, Sözcü gazetesinden Ali Gülen’in de, Alman polisinin Türkiye'ye kaçtığından şüphelendiğini ve şu ana kadar da Türkiye'den bu konuda adli destek verilmediğinin altını çizdiğini belirttiğini söyledi.

HER YERDE ARANIYOR

Orhan, “44 yaşındaki Ünal’ın, 2015 ile 2019 yılları arasında 41 ayrı olayda, suç örgütüyle birlikte şirketler kurduğu, maşa olarak kullandığı kişiler adına şirketler açtığı, buralarda genel müdürlük yaptığı, tüm para hareketlerini, banka hesaplarını denetlediği belirtiliyor.” ifadelerini kullandı.

Yazar Orhan, Darmstadt Başsavcılığı ve Emniyet Müdürlüğü’nün 2021 yılından beri Orhan Önal’ı her yerde didik didik aradğını belirtti.

Orhan yazısına şöyle devam etti:

Türkçe ve Almanca olarak aramalarını yoğunlaştıran polis, Orhan Ünal’ın yerini bilenlerin 0049- 611 5515666 numarayı aramasını istedi.

Almanca veya İngilizce olarak bilgi verilmesi rica edilirken, diğer çete üyelerinin bir kısmının yakalandığı belirtiliyor.