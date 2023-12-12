Küresel grev mi küresel lokavt mı?

Suudi Arabistan tarafından 1962 yılında kurulan Dünya Müslüman Alimler Birliği, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını durdurmak için tüm dünyaya küresel greve gitme çağrısı yaptı.

Açıklamada, "İslam dünyası başta olmak üzere tüm dünya halklarına, 11 Aralık'ta greve başlamaya ve amacına ulaşana kadar dünyadaki tüm kurum, parti, hareket ve önemli şahsiyetlerin bu grevi sürdürmesi çağrısında bulunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "Birlik olarak dünya ülkelerini ve İsrail'in saldırılarına destek veren ülkelerin halklarını, hayatın tüm alanlarını felç edecek kapsamlı greve katılmaya çağırıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Lübnan, küresel grev çağrısını desteklemek amacıyla ülkedeki devlet kurumlarında bir gün tatil ilan etti.

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Dünya Müslüman Alimler Birliğine bağlı İçtihat ve Fetva Komitesi, daha önce "İşgalci düşmana karşı kapsamlı boykot fetvası" vermişti.

Fetva açıklamasında, İsrail'e karşı boykotun, "siyaset, diplomasi, ekonomi, medya, turizm, eğitim, spor ve düşmanı zayıflatacak şekilde diğer tüm alanları kapsaması ve İslam ülkeleri ile halklarının düşmanla bağlarını koparması gerektiği" vurgulanmıştı.

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Bu arada Arap İslam Ortak Olağanüstü Zirvesi’nde yayınlanan sonuç bildirgesinin neredeyse bütün maddelerinde İsrail kınanmış ama ciddi bir yaptırım kararı alınmamıştı.

Bildirgenin dördüncü maddesinde “Tüm Devletleri, işgal yetkililerine, ordusu ve terörist yerleşimcilerin Filistin halkını öldürmek, evlerini, hastanelerini, okullarını, camilerini, kiliseleri ve tüm mallarını yok etmek için kullandığı silah ve mühimmat ihracatını derhal durdurmaya çağırır” denilmişti.

Bilindiği gibi ABD, bu çağrıdan sonra İsrail’e verdiği silah ve mühimmatı artırdı.

Resmiyette İsrail’e silah ve mühimmat satan bir Arap-İslam ülkesi de yok. Öyleyse bildirgenin de hiçbir ciddiyeti yok demektir.

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Küresel grev çağrısının, bütün dünyada destek gördüğünü ve uygulandığını varsayalım. Gerçekten de hayatın tüm alanları felç edilebilir. Peki ama böyle bir eylem, bütün insanlığı cezalandırmak olmaz mı? Mesela bütün doktorların greve gittiğini düşünelim. Tıbbi müdahale yapılamadığından, hayatını kaybedecek insan sayısı, İsrail’in Gazze’de katlettiği sivillerden daha fazla olur...

Bir de küresel grev, zaten “Büyük Sıfırlama” peşinde olan güçlerin emellerine hizmet olmaz mı?

Küresel kapatma denemesini, pandemi ilan ederek yaptılar. Lojistik sektörü duraklayınca ekonomik çarklar durdu, gıda krizi başladı. Ukrayna’daki savaş da gıda krizini büyüttü. Türkiye’nin çabasıyla aralıklı da olsa Ukrayna buğdayının dünyaya ulaşması sağlandı. Kriz halen devam ediyor.

Şimdi de “Güneşte patlamalar olacak, bütün dünyada elektrikler kesilecek, dijital haberleşme duracak” denilerek daha büyük bir kapatma uygulaması planlanıyor. Öyle ki, İngiltere Başbakan Yardımcısı Oliver Dowden, bir felaketin elektrik veya dijital iletişimin kesilmesiyle sonuçlanmasına karşı İngiliz halkının pille çalışan radyo, meşale, mum gibi malzemeleri hazır etmeleri gerektiğini söyledi.

Bütün dünyada elektriklerin kesilmesi zaten ekonomiyi durdurur. Bu da küresel lokavt demektir! Dünya ekonomisini ve dolayısıyla dünyanın siyasi yapısını yeniden düzenlemek isteyenler, belki elektrikleri tamamen kesemez ama dijital haberleşmeyi durdurma yeteneğine sahiptir...

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Diğer taraftan ABD, İngiltere ve Fransa’nın uçak gemileriyle, savaş gemileriyle Doğu Akdeniz’e yerleşmesinin amacı bellidir. Daha önce de hatırlattığım gibi Senatör Chuck Hagel, 23 Ocak 2004’te Brüksel’de yaptığı, “Amerika, NATO ve Büyük Orta Doğu” başlıklı konuşmada, “21 yüzyılda NATO’nun Büyük Orta Doğu Projesi kapsamında stratejik yoğunluğu, Türkiye, Afganistan, Irak, Akdeniz ve İsrail ve Filistin üzerinde olacaktır. Akdeniz, 21. yüzyılın en stratejik bölgesi olarak öne çıkacaktır” demişti.

Hamas saldırısı sonrası Gazze’de başlatılan çatışmanın ana sebebi, işte bu konuşmada belirtilen stratejidir.

Bu arada, BP gibi büyük bir şirket Türkiye’yi terk etti, Alatonlar da şirket hisselerini satıyor! Bunlar neyin hazırlığıdır, anlamak gerek...