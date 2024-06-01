Küresel LNG üretimi spot fiyatlarının etkisiyle arttı

Petrol İhraç Eden Arap Ülkeleri Örgütünün OAPEC 2024 İlk Çeyrek LNG Piyasasına yönelik yayımladığı rapora göre bu yılın ilk üç ayında rekabetçi spot fiyatlar, LNG'ye yönelik talebi artırdı. Hal böyle olunca da üretim artırıldı.

Küresel LNG ihracatı yılın çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,3 artış gösterdi. Böylece üretim 107,3 milyon tona yükseldi.

LNG İHRACATINDA ABD VE RUSYA EN ÖN SIRADA

Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya ve Katar dünyanın LNG ihracatının yüzde 60,57'sini gerçekleştirdi. İlk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre ABD'nin LNG ihracatı yüzde 11,5 artışla 23,2'ye ulaştı. Katar'daki artış oranı yüzde 3,5'luk artışla 20,9'a çıktı. Avustralya'nın ihracatı yüzde 3 artışla 20,9 milyon tona ulaştı.

Rusya'nın LNG ihracatı ise aynı dönemde yüzde 8,7 artışla 8,7 milyon tona yükseldi. Rus LNG'sine Avrupa piyasasında talep artmaya devam ederken, İspanya, Fransa ve Belçika Rus LNG'sinin anapazarı oldu.

Rusya, yıllık 29,3 milyon ton kapasiteye sahip 3 LNG santralini Avrupa'nın talebini karşılamak için tam kapasitenin üzerinde çalıştırdı. Avrupa'nın LNG ithalatı üse yüzde 13,8 azalış gösterdi.

Türkiye ve İngiltere'nin dahil edildiği tabloda Avrupa'nın LNG ithalatı ise ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,8 azalarak yaklaşık 30 milyon ton olarak gerçekleşti.