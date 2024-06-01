Varlık şirketinden büyük itiraf

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Varlık şirketinden büyük itiraf

Varlık şirketleri sektör temsilcisi Ali Emre Ballı'dan ekonomik krizin büyüklüğü ve yakıcı etkisi ile ilgili itirafı gibi açıklama geldi.

Ekonomik sikıntılardan Varlık şirketlerine muhtaç olan kişileri müşteri olarak sınıflandıran sektör temsilcisi 5,9 milyon kişinin faktoring ve Varlık şirketlerinin pençesinde itirafı geldi. Bu paylaşım, Finansal Kurulu Başkanı Ali Emre Ballı'dan geldi. Bu durumdan da övünülüyordu.

FKB Başkanı Varlık Yönetim Şirketleri Sektör Başkanı Sayın Ali Emre Ballı'nın paylaşımı şöyleydi.

"Bundan 10 yıl önce yola çıkan Birliğimiz; temsil ettiği sektörlerin taşıdığı yüksek potansiyeli ekonomik faydaya dönüştürmek amacıyla sürdürdüğü çalışmalarını artırarak devam ettirmektedir. Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman, Varlık Yönetim ve Tasarruf Finansman şirketlerimiz, yılın ilk 3 ayında yakaladıkları büyüme oranlarıyla Türkiye ekonomisine katkı sunmaya devam ediyor. Temsil ettiğimiz 5 sektörün 2024 yılı 3 aylık konsolide verilerine göre;işlem hacmimiz 401 milyar TL,müşteri sayımız ise 5,9 milyon oldu."

Paylaşım bu şekilde. FKB Başkanı Varlık şirketlerinin müşteri sayısını açıklıyordu. Tam 5,9 milyon kişi...Bu 5,9 milyon kişi müşteri miydi? Finansal kiralamaya, faktoringe ya da finansman borçlanması mı yapmıştı?

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