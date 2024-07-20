Küresel Medya Forumu başladı

Forumda, “Etki değerlendirmesi: Dezenformasyonun kapsamının belirlenmesi”, “Dezenformasyona karşı daha dirençli bir toplum inşa etmek için politikalar ve girişimler”, “Yapay zekanın gerçeklik, medya ve dezenformasyon üzerindeki etkisi: Medya okuryazarlığının teşvik edilmesi” ve “İklim hareketi ve medya” konulu dört panel oturumu yer alacak.

Panel oturumlarında farklı ülkelerden yetkililer, medya ve sivil toplum temsilcileri, uluslararası örgüt temsilcileri ve medya uzmanları bir araya gelerek görüş ve deneyim alışverişinde bulunacak.

Forum katılımcılarına, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı'nın (COP29) 29. oturumuna ilişkin yapılan hazırlıklar, ülke düzeyinde iklim değişikliğinin etkileriyle mücadele ve kurtarılmış bölgelerde uygulanan restorasyon ve yeniden inşa çalışmalarında sürdürülebilir yaklaşım hakkında bilgi verilecek.

Aralarında 30 ülkenin haber ajanslarının, 3 uluslararası kuruluşun ve 82 medya kuruluşunun da bulunduğu yaklaşık 50 ülkeden 150'den fazla yabancı konuğun katılacağı Forum, katılımcılara ortak tartışma ve eylem platformu sunacak.

1. Şuşa Küresel Medya Forumu geçen yıl 21-23 Temmuz tarihlerinde düzenlendi. Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, “4. Sanayi Devrimi Çağında Yeni Medya” konulu 1. Medya Forumu'nun açılış törenine katıldı. Devlet başkanı açılış töreninde konuşma yaptı ve soruları yanıtladı.