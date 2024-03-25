Küresel piyasalar haftaya temkinli başladı

Küresel piyasalar merkez bankalarının para politikalarını takip ediyor. Fed'in politika faizini serbest bırakması, İsviçre Merkez Bankası'nın üzerinde etkili oldu. SNP merkez bankaları arasında ilk faiz indirimi yapan banka oldu. Bu da varlık fiyatlamasında etkili oldu.

Bunun yanında Fed'le birlikte dünyanın önde gelen merkez bankalarının faiz indirimine gitme ihtimali de dolara değer kazandırdı.

Fed'in ilk faiz indirimine gitme ihtimalini küresel piyasalar yüzde 75'le fiyatladı.

Küresel gelişmeler ve jeopolitik ristler ise petrol fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor. Rusya'da petrol rafinerilerinin saldırıya uğraması ve Kızıldeniz'deki gelişmeler Brent petrolün varil fiyatını yüzzde 0,4 artış sağladı. Varil fiyatı 85,3 dolardan işlem görüyor.

AMERİKAN BORSALARINDA DURUM NE?

New York Borsası'nda, Nasdaq endeksi yüzde 0,16 değer kazandı. S&P 500 endeksi yüzde 0,14 ve Dow Jones endeksi de yüzde 0,77 azalış kaydetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni haftaya da karışık bir seyirle başladı.

ASYA PİYASALARI

Asya pay piyasaları yeni haftaya karışık bir seyirle merhaba dedi. Çin Başbakanı Li Çiang, yabancı yatırımcıların ülkede karşılaştığı sorunların ve sıkıntıları en alt seviyeye çekmesi piyasaları hareketlendirdi.

BORSA İSTANBUL

Analistler, bugün yurt içinde iş gücü istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de inşaat izinleri ve yeni konut satışları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.100 ve 9.000 seviyelerinin destek, 9.200 ve 9.300 puanın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.