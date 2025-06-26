Küresel piyasalar karışık seyrediyor! Fed’in faiz hamlesi ne olacak? (26 Haziran 2025)

ABD’nin korumacı ticaret politikalarının enflasyon ve büyüme üzerindeki etkilerine dair belirsizlikler sürerken, Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamaları sonrası bu yıl için faiz indirim beklentileri artıyor.

Para piyasalarında Fed’in eylülde ilk faiz indirimine gitme olasılığı yüksek kalırken, temmuz ayına dair faiz indirim beklentileri güçleniyor. Powell’ın açıklamalarıyla bu yıl için 2 olan faiz indirimi beklentisi 3’e çıktı.

POWELL: STAGFLASYON BEKLEMİYORUZ

Powell, dün ABD Kongresi’nde, Senato Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi’nde soruları yanıtladı. Stagflasyon riskine dair, ülke ekonomisinde stagflasyon öngörmediklerini belirtti.

TRUMP, POWELL’I ELEŞTİRMEYİ SÜRDÜRDÜ

ABD Başkanı Donald Trump, Powell’ın tutumunu eleştirerek, ülkede enflasyon olmadığını, ekonominin güçlü olduğunu ve gümrük tarifelerinden milyarlarca dolar kazanıldığını söyledi. Trump, tarifelerden kaçınmak isteyenlerin fabrika kurduğunu vurguladı.

NVİDİA YENİDEN LİDER

New York Borsası’nda Nasdaq endeksi yüzde 0,31 artarken, Dow Jones yüzde 0,25 geriledi. S&P 500 endeksi sabit kaldı. ABD endeks vadeli kontratları yeni güne pozitif başladı.

Nvidia, hisseleri yüzde 4’ten fazla artarak Microsoft’u geçip dünyanın en değerli şirketi unvanını yeniden aldı.

ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,27’de başlarken, altının ons fiyatı yüzde 0,1 artışla 3.335 dolarda. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,4 yükselerek 66,7 dolarda işlem görüyor; dolar endeksi 97,5’te yatay.

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İNGİLTERE’DE BAİLEY’İN KONUŞMASI BEKLENİYOR

Avrupa borsaları dün satıcılı seyrederken, bugün İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey’in konuşması merakla bekleniyor.

Hollanda’daki NATO zirvesinde, liderler 2035’e kadar savunma harcamalarını GSYH’nin yüzde 5’ine çıkarma kararı aldı. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ülkesini yüzde 2,1’le sınırladı.

Analistler, Avrupa’daki savunma harcamalarına dair görüş ayrılıklarının risk iştahını azalttığını ifade etti. İngiltere Başbakanı Keir Starmer, bu kararın NATO’yu güçlendireceğini ve ülkesinin 2027’de GSYH’nin yüzde 4,1’ine ulaşacağını belirtti.

Dün Fransa’da CAC 40 yüzde 0,76, Almanya’da DAX 40 yüzde 0,61, İngiltere’de FTSE 100 yüzde 0,46, İtalya’da FTSE MIB 30 yüzde 0,39 düştü. Avrupa endeks vadeli kontratları yeni güne pozitif başladı.

ASYA’DA KARIŞIK SEYİR

Asya piyasaları karışık seyrederken, teknoloji ve yarı iletken hisseleri öne çıkıyor. Nvidia’nın liderliği, Asya’daki yarı iletken hisselerini destekliyor.

Japonya’da Nikkei 225’te Advantest’in hisseleri yüzde 5, Tokyo Electron’un yüzde 3,7, Sumitomo Electronics’in yüzde 3,7, Lasertec’in yüzde 3,6, Furukawa Electric’in yüzde 3 yükseldi.

Güney Kore’de Kospi’de SK Hynix’in hisseleri yüzde 3, Hanmi Semicon’un hisseleri yüzde 6,2 arttı.

Kapanışa yakın Japonya’da Nikkei 225 yüzde 1,5, Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 yükselirken, Hong Kong’da Hang Seng yüzde 0,7 düştü. Güney Kore’de Kospi, yüzde 15’lik seçim sonrası yükselişin ardından yüzde 1,1 geriliyor.

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YURT İÇİNDE TCMB PPK ÖZETİ BEKLENİYOR

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi dün yüzde 0,32 düşüşle 9.418,52 puandan kapandı. VİOP’ta BIST 30 haziran vadeli kontratı, normal seans kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 10.583,00 puanda işlem gördü.

TCMB’nin 19 Haziran’da politika faizini yüzde 46’da sabit bıraktığı PPK toplantı özeti yatırımcıların odağında. Dolar/TL, dün yüzde 0,4 artarak 39,7590’dan kapanırken, bugün 39,7620’den işlem görüyor.

Analistler, bugün TCMB PPK özeti ve haftalık para-banka istatistiklerinin yanı sıra ABD’deki yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti. BIST 100’de 9.400 ve 9.300 destek, 9.500 ve 9.600 direnç seviyeleri.