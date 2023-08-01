Küresel piyasalar yön arayışında

Uzun süre enflasyon ve resesyon ikilemi arasında kalan dünya ekonomilerinin yumuşak iniş yapabilecekleri ihtimali varlık fiyatları üzerindeki baskıyı azaltsa da henüz makroekonomik verilerden alınan sinyallerin net bir mesaj vermemesi fiyatlamaları zorlaştırıyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ay atacağı adımlara yönelik beklentilerdeki belirsizlikler de varlığını sürdürürken, bugün itibaren yoğunlaşacak veri gündeminin piyasalarda oynaklığı artırabileceği öngörülüyor.

Özellikle cuma günü açıklanacak istihdam raporunda yer alan tarım dışı istihdam verisinin iş gücü piyasasına ilişkin vereceği sinyaller yatırımcıların odağında yer alırken, Fed üyelerinin enflasyon verilerine ilişkin değerlendirmeleri sürüyor.

Buna göre, Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, aylık enflasyon verilerinin iyi geldiğini, hedeflerinin büyük bir resesyon olmadan enflasyonu düşürmek olduğunu dile getirdi.

Kredi koşullarında beklendiği kadar sıkılaşma görmediklerini kaydeden Goolsbee, enflasyonu düşürme çabalarının işe yaradığına dikkati çekti.

Öte yandan, Fed'in yayımladığı, bankaların kredi verme uygulamalarına ilişkin "Kıdemli Kredi Yetkilisi Görüş Anketi" raporu, ikinci çeyrekte ülkedeki bankaların kredi koşullarını sıkılaştırdığını ortaya koydu.

Bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin borçlanma tahminini açıklayan ABD Hazine Bakanlığı da temmuz-eylül dönemi borçlanma öngörüsünü 1 trilyon 7 milyar dolara yükseltti.

Ülkede devam eden bilanço sezonu da hisse ve sektör bazlı oynaklığı artırmaya devam ederken, bugün taşımacılık devi Merck, Toyota Motor ve Pfizer gibi şirketlerin şirket finansallarını açıklaması bekleniyor.

Resesyon endişelerinin azalmasıyla 85,3 dolara yükselen Brent petrolün varil fiyatı böylece 17 Nisan'dan bu yana en yüksek seviyeyi test ederken, altının ons fiyatı 1.960 dolar etrafında dalgalanmayı sürdürüyor.

Dün New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,17, Dow Jones endeksi yüzde 0,28, Nasdaq endeksi yüzde 0,21 artış kaydetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne de hafif yükselişle başladı.

Avrupa piyasalarında dün karışık bir seyir öne çıkarken, makroekonomik verilerden alınan sinyaller fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ediyor.

Dün açıklanan verilere göre, Avro Bölgesinde 2. çeyrek Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) önceki çeyreğe göre yüzde 0,3, yıllık yüzde 0,6 artarak beklentileri aştı.

Avro Bölgesi'nde haziranda yüzde 5,5 olan yıllık enflasyon, temmuzda yüzde 5,3’e geriledi. Bölgede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) temmuzda bir önceki aya göre ise yüzde 0,1 azaldı.

Ekonomik aktiviteyi resesyona sebep olmadan soğutma çabalarının devam ettiği bölgede çekirdek enflasyondaki "inatçı" tutum şahin politikaların devam edebileceği sinyalini verirken, büyüme rakamlarının da beklentileri aşması gelecek dönem para politikalarına yönelik soru işaretlerini artırdı.

Dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,07, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,29, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,49 değer kazanırken, Almanya'da DAX 40 yüzde 0,14 değer kaybetti.

Asya piyasaları yeni günde karışık bir seyir izlerken, bölge ekonomilerine yönelik belirsizlikler günden güne artıyor.

Çin'de bugün açıklanan verilere göre, Caixin imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 49,2'ye gerilerken, Japonya'da da imalat sanayi PMI 49,6'ya indi.

Analistler, Çin'de hükümetin ekonominin farklı alanlarını destekleme kararı almasına karşın, ekonomik aktivitedeki yavaşlamanın önüne geçilememesinin risk algısını desteklediğini kaydetti.

Öte yandan, Avustralya Merkez Bankası, bugün beklentilerin aksine politika faizini yüzde 4,10'da sabit bırakırken, gelecek dönemde politika faizini artırabileceği sinyalini verdi.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,8 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,1 yükselirken, Hong Kong Hang Seng endeksi yüzde 0,6 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 geriledi.

Yurt içinde dün pozitif bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 2,12 değer kazanarak günü 7.216,96 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 7.256,61 puana taşıdı.

Dolar/TL, dün önceki kapanışın yüzde 0,1 üstünde 26,9360'tan günü tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 26,9640 seviyesinden işlem görüyor.

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), 378 baz puana düşerek 14 Eylül 2021'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Öte yandan, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) dünkü kararında, sermaye yeterliliği standart oranlarının hesaplamasında; ihtiyaç kredilerinin, bireysel kredi kartlarının, tüketicilere kullandırılacak binek araç edinimi amaçlı taşıt kredileri ile taşıt teminatlı kredilerin ve tüketiciler ile yapılacak finansal kiralama işlemlerinin risk ağırlıklarının artırılması kararlaştırıldı.

Analistler, bugün yurt içinde imalat sanayi PMI yurt dışında ise ABD'de ve Avrupa'da açıklanacak imalat sanayi PMI, Avro Bölgesinde işsizlik oranı, ABD'de inşaat harcamaları ve JOLTS açık iş sayısı verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.250 ve 7.400 seviyesinin direnç, 7.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.