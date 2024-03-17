Küresel piyasalarda bu hafta neler yaşandı?

Büşra Kapan
Küresel piyasalarda bu hafta neler yaşandı?
Küresel piyasalar yoğun bir haftayı geride bırakıyor.

Bu hafta piyasalarda ABD tarafında üretici fiyat verisi takip edilirken, yurtiçinde Fitch’in Türkiye’ye yönelik büyüme beklentisi takip edildi.
ABD’DE ÜFE YÜKSELİŞ GÖSTERDİ
ABD'de tüketici fiyatlarındaki yükselişin ardından üretici fiyatlarında da şubat ayında artış görüldü. ABD'de ÜFE, şubatta aylık bazda yüzde 0,6 ve yıllık bazda yüzde 1,6 artış kaydetti.
FİTCH’İN BÜYÜME BEKLENTİLERİ TAKİP EDİLDİ
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, küresel ekonomiye dair büyüme beklentisini bu yıl için 0,3 puan artırarak yüzde 2,4'e revize etti. Kuruluş, Türkiye'nin bu yıla ilişkin büyüme beklentisi de yüzde 2,8'e yükseltti.

kriptoboga.jpgKRİPTO PARALARDA YÜKSELİŞ RALLİSİ
Bitcoin 73 bin 664 dolara yükselerek yeni bir rekora imza attı. Böylelikle Bitcoin 6 günde 4. kez rekor tazelEmiş oldu. Spot Bitcoin ETF’lerine düzenli girişlerin sağlanması, Bitcoin’de yükselişi destekledi.
TCMB’DEN LİKİDİTE SIKILAŞTIRMA HAMLESİ
Reuters’ta yer alan habere göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası TL likiditeyi sıkılaştıracak, mevduat faizlerinde yukarı yönlü etki yaratacak yeni zorunlu karşılık adımları attı.

tcmbre.jpgFİTCH TÜRKİYE ANALİSTİNDEN NOT AÇIKLAMASI
Fitch Ratings'in Kıdemli Direktörü ve Türkiye Analisti Erich Arispe Morales, Türkiye'nin mevcut ekonomi politika ekseninin daha dayanıklı olduğuna ve politikaların sürdürüleceğine güvenlerinin arttığını ifade etti.
TOYOTA’DAN İŞÇİLERİN 25 YILIN EN BÜYÜK ZAMMI
Toyota işçi sendikasının ücret artış talebini onayladı. Şirket aylık ücretlere 28 bin 440 yen (193 dolar) artış yapmaya karar verdi. Ayrıca işçilere daha önce görülmemiş seviyede ikramiye ödemesi yapılacağı aktarıldı.
CUMHURİYETÇİLERİN ADAYI TRUMP OLDU
ABD'de devam eden ön seçimlerde Demokrat Partide Joe Biden, Cumhuriyetçi Partide ise Donald Trump, partilerinin başkan adayı olabilmek amacıyla gerekli delege sayısına ulaştı ve 2020 seçimlerinin "rövanşı" için ringe çıkmaya bir tık daha yaklaştı.
DOLAR/TL REKOR TAZELEDİ
Dolar/TL kuru hafta içinde rekor üstüne rekor kırdı. Türk Lirası’nda görülen değer kaybının etkisiyle kurda yükselişler ivme kazandı. Dolar/TL kuru bu hafta 32,22 seviyesini gördü.

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