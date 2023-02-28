﻿Kızılay Başkanı'na tepkiler büyüyor

Kürşad Şahin yaptığı yazılı açıklamada, deprem bölgesinde parti örgütü olarak başından bu yana özverili bir çalışma yaptıklarını söyledi.

Ankara Masası'ndan Ersin Küçükbarak'ın haberine göre; Hayırseverler aracılığıyla gelen tüm yardımların bölgeye gönderildiğini belirten Şahin, hepsinin de ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını dile getirdi.

Şahin, AFAD’ın hem müdahalede geç kaldığı hem de bölgeye yardıma koşan STK’ları organize etmekte sıkıntı yaşadığının altını çizdi. Kızılay’ı da eleştiren Şahin, tarih boyunca doğal afetlerde lider yardım organizasyonu olan kurumun reflekslerini kaybettiğini kaydetti.



Şahin, Kızılay’ın bölgeye zamanında ve yeterli çadır ulaştıramadığını, sıcak yemek imkan ve kapasitesinin sınırlı kaldığını ifade etti. AHBAP’a çadır ve gıda satışını ise skandal olarak niteleyen Şahin, Kızılay Genel Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerini sorumluluklarının gereği olarak istifaya davet etti.

Şahin, “Hükümet de, AFAD da, Kızılay da bu depremde enkaz altında kalmıştır. Basiretsizlik ve beceriksizlik yüzünden canlar yitirilmiş, derin acılar çekilmiştir. Bunda siyasi sorumluluğu olanlar dahil herkesin hesap vermesi gerekir. Kızılay Başkanı derhal istifa etmelidir” dedi.