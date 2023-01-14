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Kürşad Yılmaz evlendi, nikah şahitliğini bakın kim yaptı

Suç örgütü liderliğinden yargılanırken MHP lideri Bahçeli'nin açıklamaları sonrası tahliye edilen Kürşad Yılmaz evlendi.

Haber Giriş: 14 Ocak 2023 Cumartesi - 23:38
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Kürşad Yılmaz evlendi, nikah şahitliğini bakın kim yaptı

Kürşad Yılmaz evlendi, nikah şahitliğini bakın kim yaptı
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Yılmaz'ın nikah şahitliğini eski bakanlardan Cavit Çağlar yaptı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, "kahraman" çıkışı sonrası 17 yıl tutuklu kaldığı cezaevinden 30 Ekim 2021'de tahliye edilen Kürşad Yılmaz, bu akşam Belma Ünal ile evlendi.

Medyaradar'ın haberine göre, İstanbul’da düzenlenen nikah törenine Yılmaz’ın ailesi ve yakın dostları katıldı.

Yılmaz çiftinin nikahını MHP’li Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz kıydı. Çiftin nikah şahitliklerini eski devlet bakanlarından Cavit Çağlar yaptı.

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