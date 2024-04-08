Kurt dumanlı havayı sever atasözünün anlamı nedir?

Kurt dumanlı havayı sever atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Kötü niyetli kimselerin ortalıktaki karışıklıklardan yararlandıklarını anlatmak amacıyla kullanılan bir atasözüdür.

KURT DUMANLI HAVAYI SEVER ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"2016 senesinde o kadar borç içindeydik ki, kuru ekmeğe muhtaç olduğumuz zamanlar yaşadık. Eşimin kardeşi de alkol içip yeni yeni borç kağıtlarıyla eve geliyordu. Boşuna dememişler kurt dumanlı havayı sever diye. O karmaşadan yararlanıp kendi borçlarını da bize ödetti."