Kurt dumanlı havayı sever atasözünün anlamı nedir?

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Kurt dumanlı havayı sever atasözünün anlamı nedir?
Kurt dumanlı havayı sever atasözüyle ne anlatılmak istenir? İşte cevabı...

Kurt dumanlı havayı sever atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Kötü niyetli kimselerin ortalıktaki karışıklıklardan yararlandıklarını anlatmak amacıyla kullanılan bir atasözüdür.

KURT DUMANLI HAVAYI SEVER ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"2016 senesinde o kadar borç içindeydik ki, kuru ekmeğe muhtaç olduğumuz zamanlar yaşadık. Eşimin kardeşi de alkol içip yeni yeni borç kağıtlarıyla eve geliyordu. Boşuna dememişler kurt dumanlı havayı sever diye. O karmaşadan yararlanıp kendi borçlarını da bize ödetti."

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