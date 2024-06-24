Kurt saldırısına uğrayan kadın yoğun bakımda

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kurt saldırısına uğrayan kadın yoğun bakımda

Paris'in yaklaşık 40 kilometre batısındaki Thoiry Hayvanat Bahçesi'ndeki bir pansiyonda kalan talihsiz kadın yürüyüş yaptığı sırada kurt saldırısına uğradı.

Fransız medyasında yer alan haberlere göre, Paris yakınlarındaki bir hayvan parkında koşu yapan bir kadın, üç kurdun saldırısına uğradıktan sonra yoğun bakıma alındı.

Versailles Başsavcısı Maryvonne Caillibotte, Fransa'nın başkentinin yaklaşık 40 kilometre batısında bulunan Thoiry Hayvanat Bahçesi'nde kadının "boynundan, baldırından ve sırtından" ısırıldığını belirterek, hayati tehlikesinin bulunmadığını belirtti.

Hayvanat bahçesi görevlileri, Pazar günü öğleden sonra 36 yaşındaki kadının çığlıklarını duyup onu kurtların elinden kurtarmayı başardılar. Polis, hayvanat bahçesi sorumluları hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

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